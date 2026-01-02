https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/beslenemedigi-icin-olen-2-aylik-bebegin-annesinin-ifadesi-ortaya-cikti-birak-olsun-1102442336.html

Beslenmediği için ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bırak ölsün'

Beslenmediği için ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi ortaya çıktı: 'Bırak ölsün'

İstanbul'da 2 aylık bebeğin 'beslenmediği' için ölümüyle ilgili tutuklanan annenin ifadesi ortaya çıktı. Anne, bebeğin beslenmesini babasının engellediğini... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih'te 2 aylık bebeğin 'beslenmediği' için hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak tutuklanan anne ifadesinde kendi babasını suçlarken, "Bebeği babam bilerek aç bırakıyordu. Ben ve Bilal mama vermek istiyorduk, ancak babam mama vermemizi engelleyerek 3 gün boyunca mama verdirtmedi. Aynı zamanda 'Yaren mama verme bırak ölsün' diyordu ve beni engelliyordu" dediği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, 30 Aralık'ta yaşanan olayda Yaren Y. isimli bir kadının, nefes almadığını söylediği 2 aylık bebeğin öldüğü anlaşıldı. 5 Kasım'da 3,2 kilogram doğan ve karın bölgesinde ise içe çökme olduğu anlaşılan bebeğin 2 kilograma düştüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturmada bebeğin anne, baba, dede ve anneannesi tutuklanırken, annenin ifadesi ortaya çıktı. 3 gündür mama yemiyorduAnne Yaren Y., birlikte yaşadığı Bilal'le sosyal medyadan tanıştıklarını ve sevgili olduklarını belirterek şunları anlattı: "Annem ve babam sevgilim olduğunu bildiği için bizde kalmasına izin verdi. Sonra hamile olduğumu fark ettim. 7 Kasım günü oğlum doğdu. Erken doğduğu için 15 gün yoğun bakımda kaldı sonrasında taburcu oldu. Bebeğimin bakımı ile babam ilgileniyordu. Mama ile besliyorduk.Bebeğimi en son 31 Aralık günü sabah saat 11.00 sıralarında canlı gördüm. Yanımda Bilal ve babam vardı, Saat 11.00 sıralarında uyanık bir vaziyette bebeğe mama vermeye çalıştım ancak bebek mamayı içmedi. 3 gündür zaten mamasını hiç tüketmediğinden dolayı bende bebeği zorlamadım ve yerine bıraktım. Saat 14. 00 sıralarında oğlumun nefesi kesildi. İlk önce eşim oğlumun nefes almadığını fark etti.Ölünce yatağa bıraktık, yemek hazırladıkHerhangi bir müdahalede bulunmadık ve bebeğin nefes alışverişi tamamen kesilince biz aynı şekilde yatağa bıraktık. Bebeğin öldüğünü fark ettikten sonra bebeği yatağın üzerine bıraktık. Ardından yemek hazırladık yedik. Babama neden ambulansı aramadığımızı sorduğunda şu an çalışmıyorlar ben vakti geldiğinde arayacağım dedi. Ambulansı Bilal çağırdı."Mama verme bırak İfadesinde babasını suçlayan kadın, "Yaklaşık üç gündür bebeğimi beslememe izin vermiyordu. Bebeği babam bilerek aç bırakıyordu. Ben ve Bilal mama vermek istiyorduk, ancak babam mama vermemizi engelleyerek 3 gün boyunca mama verdirtmedi. Aynı zamanda 'Yaren mama verme bırak ölsün' diyordu ve beni engelliyordu" dediği öğrenildi.

