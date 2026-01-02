https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/besiktas-stadi-icin-miras-iddiasi-stadyumun-arazisi-mahkemelik-oldu-1102453257.html

Beşiktaş Stadı için miras iddiası: Stadyumun arazisi mahkemelik oldu

Beşiktaş camiasını yakından ilgilendiren dikkat çekici bir miras davası gündeme geldi. Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu'nun bulunduğu... 02.01.2026

Antalya’da yaşayan emekli bir öğretmen, Beşiktaş Stadyumu'nun yer aldığı arazinin nesiller öncesinden kendisine miras kaldığını öne sürerek 24 Haziran 2024’te Antalya Akseki Adliyesi’ne başvurdu. Başvuruda, stadın bulunduğu ada ve parsel için hak talep edildi.İlk aşamada tek mirasçı olarak açılan dava reddedilirken, avukatların itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. ATV'nin haberine göre; İstinaf mahkemesinin itirazı kabul etmesiyle birlikte dava süreci yeniden başladı. Bu süreçte dosyaya hak iddiasında bulunan kişi sayısının da arttığı öğrenildi.Dava dilekçesinde yalnızca Beşiktaş Stadyumu’nun bulunduğu arazi değil, İstanbul’da Eminönü ve Kadıköy başta olmak üzere bazı gayrimenkullerin de yer aldığı belirtildi.

