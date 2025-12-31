https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/besiktas-transfer-icin-gozunu-genc-yildizlara-dikti-isvecte-yilin-futbolcusu-secilmisti-1102388374.html

Beşiktaş transfer için gözünü genç yıldızlara dikti: İsveç'te yılın futbolcusu seçilmişti

Beşiktaş transfer için gözünü genç yıldızlara dikti: İsveç'te yılın futbolcusu seçilmişti

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme planları kapsamında forvet hattı için de alternatif isimler üzerinde duruyor...

Transfer döneminde önceliği kaleci, stoper, sol bek ve orta saha takviyelerine veren Beşiktaş’ta, farklı mevkiler için de çalışmalar sürüyor. Kulüpte boşta bulunan U23 kontenjanlarından birinin kaleci transferi için ayrıldığı, bu doğrultuda Chelsea forması giyen Filip Jorgensen’in en güçlü aday olduğu ifade ediliyor. Siyah-beyazlıların, genç kaleci için 1.5 yıllık kiralama seçeneği üzerinde temaslarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.Diğer U23 kontenjanı için ise hücum hattına genç bir isim kazandırılması gündemde. Bu kapsamda gündeme gelen son isim August Priske oldu. İsveç’te yılın futbolcusu ödülüne layık görülen 21 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda çıktığı 28 maçta 19 gol ve 2 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Güncel piyasa değeri 1.60 milyon euro.Öte yandan Beşiktaş’ın forvet listesinde yalnızca Priske yer almıyor. Siyah-beyazlıların, Nottingham Forest forması giyen Fransız santrfor Arnaud Kalimuendo ile de ilgilendiği belirtiliyor. Beşiktaş’ın, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı ifade ediliyor.Kalimuendo, yaz transfer döneminde Rennes’ten 30 milyon Euro bedelle Premier Lig ekibine transfer olmuştu. Fransız santrfor, bu sezon ligde ilk 11’de görev alamazken, 13 maçta 386 dakika süre alıp 2 gol kaydetti. Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kalimuendo’nun, 6 kez milli formayı giydiği de aktarıldı.

