Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: Ünlü baklavacı ve otel müdürü tutuklandı
türki̇ye
19:38 02.01.2026 (güncellendi: 20:04 02.01.2026)
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.
Soruşturma çerçevesinde Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklava’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.