Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: Ünlü baklavacı ve otel müdürü tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: Ünlü baklavacı ve otel müdürü tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu... 02.01.2026
2026-01-02T19:38+0300
2026-01-02T20:04+0300
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.Soruşturma çerçevesinde Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklava’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
19:38 02.01.2026 (güncellendi: 20:04 02.01.2026)
AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
TÜRKİYE
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği'ne AK Partili İbrahim Akın seçildi
26 Ekim 2025, 23:38
