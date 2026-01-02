https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bayrampasa-belediyesi-sorusturmasi-unlu-baklavaci-ve-otel-muduru-tutuklandi-1102451592.html

Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: Ünlü baklavacı ve otel müdürü tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: Ünlü baklavacı ve otel müdürü tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklava’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-02T19:38+0300

2026-01-02T19:38+0300

2026-01-02T20:04+0300

türki̇ye

bayrampaşa

bayrampaşa belediyesi

baklava

otel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099548554_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46e2708d650ae3a10e1d84a6b8295af5.jpg

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı.Soruşturma çerçevesinde Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison ve Köşkeroğlu Baklava’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/bayrampasa-belediye-baskan-vekilligi-seciminde-gecersiz-oy-sebebiyle-tartisma-cikti-1100492170.html

türki̇ye

bayrampaşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bayrampaşa, bayrampaşa belediyesi, baklava, otel