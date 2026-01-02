https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/avrupada-yilbasi-siddetli-gecti-sayisiz-gozalti-olum-yangin-derken-kaosun-ardi-arkasi-kesilmedi-1102422661.html

Avrupa'da yılbaşı 'şiddetli' geçti: Sayısız gözaltı, ölüm, yangın derken kaosun ardı arkası kesilmedi

Avrupa’da yeni yıl kutlamaları sırasında yaşanan şiddet olayları ve kazalarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yüzlerce araç kundaklandı ve çok sayıda... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

Yeni yıla girerken Avrupa'da kutlamalar 'şiddetli' geçti. Çeşitli ülkelerde yaşanan ciddi şiddet olayları ve kazalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 2026'ya girerken Avrupa'da yüzlerce araç ateşe verildi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralandı ya da gözaltına alındı.Fransa şiddet durulmadı: 800'den fazla araç yandı, yüzlerce gözaltıFransa'da yeni yıl kutlamaları için 90 binden fazla polis konuşlandırılmıştı fakat şiddet olaylarının önü alınamadı. Yerel basına göre 800'den fazla araç yandı ve yüzlerce kişi gözaltına alındı.Paris Savcılığı yapılan kutlamalarda 125 kişi gözaltına alındığını duyururken, 12 yaşında bir çocukta havai fişek havai fişekler dolayısıyla yaralandı. Ayrıyeten Yvelines vilayetinde 28 araç ateşe verildi, yasa dışı havai fişek satışı nedeniyle ise 2 kişi gözaltına alındı. Hauts-de-Seine vilayetinde yaşanan olaylarda da 7 kişi tutuklandı.Strazburg kentinde ise 101 araç ateşe verilirken 30 kişinin tutuklandı. Olaylar sırasında ise 25 polis memuru yaralandı.Nice şehrinde ise güvenlik güçlerini hedef alan şiddet olayları yaşandı. Olaylarda 1 polis yaralandı, çok sayıda araç yakıldı. Marsilya'da ise 36 yaşında bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.İsviçre'de büyük yangın: 40 ölü, 115 yaralıİsviçre'de Crans-Montana kayak merkezindeki yıl başı kutlamalarında bir barda yangın çıktı. 40 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi ise ağır yaralandı.Olağanüstü hal ilan edilerek bölge kapatıldı ve Crans-Montana üzerinde uçuş yasaklandı. Ayrıca ilan edilen yas sebebiyle ülkede bayraklar 5 gün yarıya inecek.Avusturya: Sağlık görevlileri bin 135 kez müdalahede bulunduAvusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, kutlamalar sırasında ülke genelinde 421 kişi hakkında işlem yapıldığını ve 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Viyana'da ise elinde torpil patlayan 14 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen bir elini kaybetti.Yetkililer, sadece Viyana'daki yılbaşı kutlamaları sırasında görev alan sağlık görevlilerinin bin 135 kez müdahalede bulunduğunu söyledi.Almanya: Havai fişek facialara sebep olduAlmanya'da yılbaşı gecesi yaşanan olaylar bitmek bilmedi. Bielefeld'de meydana gelen iki ayrı havai fişek kazasında 18 yaşındaki 2 genç yaşamını yitirdi.Bochum'da zemin kattaki bir dairede meydana gelen patlamada yan dairede yaşayan 70 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Patlamanın sebebinin, havai fişek yapmaya çalışan 2 kişi olabileceği aktarılırken, şüpheliler gözaltına alındı.Würzburg'da yine bir apartman dairesinde çıkan yangında 88 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. İlk bulgulara göre, yangının balkona düşen havai fişek nedeniyle çıktığı belirtildi.Almanya'nın güneybatısında çıkan yangınlarda ise 3 kişi hayatını kaybetti. Yangınların nedeninin araştırıldığı kaydedildi.Wiesbaden'deki Hirschgraben bölgesinde çıkan tartışmada 23 yaşındaki bir kişi aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybederken, bir kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.Duisburg Merkez İstasyonu'nda ise iki evsiz arasında çıkan kavgada 67 yaşındaki bir adamın boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi.Hof yakınlarındaki kara yolunda ise, bir polis aracı kayarak karşı yönden gelen başka bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.Lohne kentinde gece yarısı kaldırımdan yola çıkan 5 yaşındaki çocuk, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.İngiltere: Bomba imha ekiplerini harekete geçiren havai fişek vakasıİngiltere’de ülke genelinde kavgalar, vandalizm, patlayıcı şüphesi ve uyuşturucu yakalamaları yaşandı. Cardiff yakınlarında alkollü çocukların karıştığı bir kavgada 19 yaşındaki bir kişi yaralanırken, üç çocuk gözaltına alındı. Dorset’te bir çocuk park halindeki araçların camlarını kırarken yakalanırken, Blackpool’da 16 yaşındaki bir çocuk ev yapımı ya da modifiye edilmiş havai fişekler nedeniyle gözaltına alındı ve bölgede binalar tahliye edildi. Bomba imha ekipleri tarafından incelenen havai fişeklere polis tarafından el konuldu.Sussex’te durdurulan bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, aranan sürücü gözaltına alındı ve araçtaki çocuk koruma altına alındı. Ayrıca Manchester yakınlarında yapılan trafik kontrollerinde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, alkollü şekilde polise saldırarak kaçan iki kişi gün içinde yakalandı.Belçika: Çoğu 20 yaş altı 191 kişiye gözaltıBelçika’da yeni yıl kutlamaları sırasında Brüksel, Anvers ve Gent’te yaşanan olaylarda çoğu genç olmak üzere toplam 191 kişi gözaltına alındı.Brüksel’de molotofkokteyli bulunması, polislere ve acil servis ekiplerine havai fişek atılması ve toplu taşıma araçlarının zarar görmesi üzerine 63 kişi gözaltına alındı.Anvers’te ambulans, polis ve itfaiye araçlarına taş, yumurta ve havai fişek atılması nedeniyle çoğu 20 yaş altı 100 genç yakalanırken, gözaltına alınanlar arasında 10–11 yaşındaki çocukların da bulunduğu açıklandı ve belediye başkanı olayların cezasız kalmayacağını vurguladı.Gent’te ise polislere taş atılması ve havai fişek yasağının ihlali nedeniyle 28 kişi gözaltına alındı.Hollanda: 250 kişi gözaltında, çocuklar yaralandıHollanda’da yeni yıl kutlamaları sırasında ülkenin birçok kentinde yangınlar, polisle çatışmalar ve havai fişek kaynaklı olaylar yaşandı. Kamu yayıncısı NOS’a göre, Utrecht yakınlarında polis kovaladığı silahlı bir kişiyi vurarak etkisiz hale getirirken, yasak olmasına rağmen pek çok şehirde havai fişek kullanıldı. Olaylarda araçlar ve binalar zarar gördü, polisle yaşanan çatışmaların ardından 250 kişi gözaltına alındı. Havai fişek kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 16 ve 38 yaşında olduğu, 16 yaşındaki gencin ölümüyle bağlantılı bir kişinin Nijmegen’de gözaltına alındığı bildirildi. Vakaların büyük bölümünün çocukların gözlerinden yaralanması olduğu belirtilirken, bu gelişmelerin ardından gelecek yıl havai fişeklerin ülke genelinde yasaklanmasının beklendiği ifade edildi.Polonya: Polis 15 bin olaya müdahale etti, 333 gözaltıPolonya’da yılbaşı gecesi polis 15 binden fazla olaya müdahale ederken, ülkenin farklı bölgelerinde çıkan yangınlar ve trafik kazaları can kayıplarına yol açtı. Güneydeki iki ayrı ev yangınında 2 kişi hayatını kaybederken, kuzeyde bir otel yangınında 19 kişi tahliye edildi. Yılbaşı gecesi boyunca 333 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 34 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı. Polis, 100’den fazla sürücünün alkollü araç kullandığını açıkladı.

