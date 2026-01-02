https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/afad-uyardi-28-il-cig-tehlikesi-altinda-1102446752.html
AFAD uyardı: 28 il çığ tehlikesi altında
Sputnik Türkiye
AFAD, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 28 ilde yoğun kar yağışı sonrası çığ riskinin arttığını duyurdu. Bazı bölgelerde kar kalınlığının... 02.01.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/1c/1043472967_0:153:1200:828_1920x0_80_0_0_e2f3e1723e09955d7ae1674c8d92b5ef.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun dört bölgesinde yer alan 28 il için çığ uyarısında bulundu.Yapılan açıklamada, bazı bölgelerde kar örtüsünün 20 santimetrenin üzerine çıktığı ve bu durumun çığ riskini ciddi seviyeye taşıdığı belirtildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan uyarıda, Karadeniz Bölgesi'nde Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt, İç Anadolu Bölgesi'nde Sivas, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari'yle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Siirt ve Şırnak'ta yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu bildirildi.AFAD, halkın mesajla bilgilendirildiğini belirterek, resmi açıklamaların takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.
türki̇ye
