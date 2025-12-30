Türkiye
Ahmet Hakan: 'Özgür Özel bana mesaj gönderdi'
Ahmet Hakan: 'Özgür Özel bana mesaj gönderdi'
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir köşe yazısı sebebiyle kendisine mesaj gönderdiğini belirterek mesajı paylaştı. 30.12.2025
2025-12-30T07:32+0300
2025-12-30T07:32+0300
"CHP Lideri Özgür Özel'le mesajlar üzerinden bir diyalogumuz var" diyen Ahmet Hakan, Özel'in mesajını köşesine taşıdı. Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşesinde Özel'in mesajını şöyle paylaştı:
07:32 30.12.2025
Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir köşe yazısı sebebiyle kendisine mesaj gönderdiğini belirterek mesajı paylaştı.
"CHP Lideri Özgür Özel’le mesajlar üzerinden bir diyalogumuz var" diyen Ahmet Hakan, Özel'in mesajını köşesine taşıdı.
Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşesinde Özel'in mesajını şöyle paylaştı:

CHP Lideri Özgür Özel’le mesajlar üzerinden bir diyalogumuz var. Epeydir devam ediyor bu diyalog. Yazdıklarım üzerine Özgür Bey bana mesaj atar, ben de mesajla kendisine cevap veririm. Dünkü yazımda Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun söyledikleri arasında bir çelişki olduğunu yazmıştım. “İHA, radar, NATO” konusunda dolaylı bir eleştiriydi. Özgür Özel, bu konuda bir mesaj gönderdi bana. “Bu mesajınızı yayınlayabilir miyim” diye sordum kendisine. “Elbette” dedi.

İşte Özgür Özel’in açıklaması:

“Günaydın Ahmet Bey. Ben Silahlı Kuvvetler konusunda çok hassasım. Silahlı Kuvvetleri’n bu konuda bir zafiyetinin olmadığını da söyledim. Ama doğrusunu da ifade edeyim. Radar bizim ama NATO sistemine entegre. Radar bilgiyi NATO sistemine geçiyor. Bizim F-16’mızı İspanya’daki NATO üssü, NATO F-16’sı olarak kaldırıyor ve dronun yanına yolluyor. Yaklaşık 15 dakika sonra, aynı F-16 uçağı havadayken NATO sistemi kontrolü bizimkilere devrediyor. Hatta bu uçak 1.5 saat kadar havada kaldıktan sonra benzini bitiyor geri iniyor. Bu sırada İncirlik’ten yeni F-16 havalanıyor, vur emrini de İncirlik’ten havalanan F-16 yerine getiriyor. Doğrusu ben böyle konularda hele hele Silahlı Kuvvetler söz konusu olursa hak yemem, haksızlık yapmam. Lütfen siz de bize yapmayın. Her konuda zaten müthiş bir eşitsizliğe muhatabız iktidar-muhalefet dengesinde. Bu mevzuyu sizin adalet duygunuza emanet ediyorum. Saygılarımla.

