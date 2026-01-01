Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/superstar-ajda-pekkan-20-milyon-lirayi-reddetti-1102417178.html
Süperstar Ajda Pekkan, 20 milyon lirayı reddetti
Süperstar Ajda Pekkan, 20 milyon lirayı reddetti
Sputnik Türkiye
Süperstar Ajda Pekkan, yılbaşı gecesi için gelen 20 milyonluk teklifi kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan'la birlikte geçirmek için reddetti. 01.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-01T16:25+0300
2026-01-01T16:25+0300
yaşam
ajda pekkan
semiramis pekkan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086583909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38ceb85876fbc0469c57738549bebed6.jpg
Yılbaşı gecesi için sahneye çıkması için toplam 20 milyon lira teklif edilen süperstar Ajda Pekkan'ın, bu teklifi kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan'la birlikte olmak için reddettiği ortaya çıktı.Kardeşiyle birlikte olmak için reddettiHürriyet'in haberine göre, Ajda Pekkan'a yılbaşı gecesi sahne alması için birçok mekandan teklif geldi. Bakü, Kuzey Kıbrıs ve Ankara'dan gelen ve toplam değeri 20 milyon lirayı bulan üç ayrı sahne tekliflerini Pekkan geri çevirdi ve akciğer kanseri tedavisi gören kardeşiyle birlikte olmak için Bodrum'a gitti. Pekkan'ın teklif getirenlere kapıları kesin bir dille kapatarak, "Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum" yanıtını verdiği belirtildi.Bir süre önce kanser teşhisi konulmuştuSemiramis Pekkan'a bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konulmuş ve tedaviye başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/akcigerinde-kitle-tespit-edilen-semiramis-pekkandan-elektronik-sigara-uyarisi--1102216863.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086583909_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_a2f2483bce65fa4758e1c073490fbf2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ajda pekkan, semiramis pekkan
ajda pekkan, semiramis pekkan

Süperstar Ajda Pekkan, 20 milyon lirayı reddetti

16:25 01.01.2026
© AA / Erhan ElaldıAjda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
© AA / Erhan Elaldı
Abone ol
Süperstar Ajda Pekkan, yılbaşı gecesi için gelen 20 milyonluk teklifi kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan'la birlikte geçirmek için reddetti.
Yılbaşı gecesi için sahneye çıkması için toplam 20 milyon lira teklif edilen süperstar Ajda Pekkan'ın, bu teklifi kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan'la birlikte olmak için reddettiği ortaya çıktı.
© Fotoğraf : Instagram/Semiramis PekkanSemiramis Pekkan
Semiramis Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
Semiramis Pekkan
© Fotoğraf : Instagram/Semiramis Pekkan

Kardeşiyle birlikte olmak için reddetti

Hürriyet'in haberine göre, Ajda Pekkan'a yılbaşı gecesi sahne alması için birçok mekandan teklif geldi. Bakü, Kuzey Kıbrıs ve Ankara'dan gelen ve toplam değeri 20 milyon lirayı bulan üç ayrı sahne tekliflerini Pekkan geri çevirdi ve akciğer kanseri tedavisi gören kardeşiyle birlikte olmak için Bodrum'a gitti. Pekkan'ın teklif getirenlere kapıları kesin bir dille kapatarak, "Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum" yanıtını verdiği belirtildi.

Bir süre önce kanser teşhisi konulmuştu

Semiramis Pekkan'a bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konulmuş ve tedaviye başlamıştı.
Semiramis Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2025
SAĞLIK
Akciğerinde kitle tespit edilen Semiramis Pekkan'dan 'elektronik sigara' uyarısı
25 Aralık 2025, 15:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала