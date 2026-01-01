https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/superstar-ajda-pekkan-20-milyon-lirayi-reddetti-1102417178.html
Süperstar Ajda Pekkan, 20 milyon lirayı reddetti
Süperstar Ajda Pekkan, 20 milyon lirayı reddetti
Sputnik Türkiye
Süperstar Ajda Pekkan, yılbaşı gecesi için gelen 20 milyonluk teklifi kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan'la birlikte geçirmek için reddetti. 01.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-01T16:25+0300
2026-01-01T16:25+0300
2026-01-01T16:25+0300
yaşam
ajda pekkan
semiramis pekkan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086583909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38ceb85876fbc0469c57738549bebed6.jpg
Yılbaşı gecesi için sahneye çıkması için toplam 20 milyon lira teklif edilen süperstar Ajda Pekkan'ın, bu teklifi kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan'la birlikte olmak için reddettiği ortaya çıktı.Kardeşiyle birlikte olmak için reddettiHürriyet'in haberine göre, Ajda Pekkan'a yılbaşı gecesi sahne alması için birçok mekandan teklif geldi. Bakü, Kuzey Kıbrıs ve Ankara'dan gelen ve toplam değeri 20 milyon lirayı bulan üç ayrı sahne tekliflerini Pekkan geri çevirdi ve akciğer kanseri tedavisi gören kardeşiyle birlikte olmak için Bodrum'a gitti. Pekkan'ın teklif getirenlere kapıları kesin bir dille kapatarak, "Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum" yanıtını verdiği belirtildi.Bir süre önce kanser teşhisi konulmuştuSemiramis Pekkan'a bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konulmuş ve tedaviye başlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/akcigerinde-kitle-tespit-edilen-semiramis-pekkandan-elektronik-sigara-uyarisi--1102216863.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086583909_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_a2f2483bce65fa4758e1c073490fbf2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ajda pekkan, semiramis pekkan
ajda pekkan, semiramis pekkan
Süperstar Ajda Pekkan, 20 milyon lirayı reddetti
Süperstar Ajda Pekkan, yılbaşı gecesi için gelen 20 milyonluk teklifi kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan'la birlikte geçirmek için reddetti.
Yılbaşı gecesi için sahneye çıkması için toplam 20 milyon lira teklif edilen süperstar Ajda Pekkan'ın, bu teklifi kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan'la birlikte olmak için reddettiği ortaya çıktı.
Kardeşiyle birlikte olmak için reddetti
Hürriyet'in haberine göre, Ajda Pekkan'a yılbaşı gecesi sahne alması için birçok mekandan teklif geldi. Bakü, Kuzey Kıbrıs ve Ankara'dan gelen ve toplam değeri 20 milyon lirayı bulan üç ayrı sahne tekliflerini Pekkan geri çevirdi ve akciğer kanseri tedavisi gören kardeşiyle birlikte olmak için Bodrum'a gitti. Pekkan'ın teklif getirenlere kapıları kesin bir dille kapatarak, "Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum" yanıtını verdiği belirtildi.
Bir süre önce kanser teşhisi konulmuştu
Semiramis Pekkan'a bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konulmuş ve tedaviye başlamıştı.