Süperstar Ajda Pekkan, 20 milyon lirayı reddetti

Yılbaşı gecesi için sahneye çıkması için toplam 20 milyon lira teklif edilen süperstar Ajda Pekkan'ın, bu teklifi kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan'la birlikte olmak için reddettiği ortaya çıktı.Kardeşiyle birlikte olmak için reddettiHürriyet'in haberine göre, Ajda Pekkan'a yılbaşı gecesi sahne alması için birçok mekandan teklif geldi. Bakü, Kuzey Kıbrıs ve Ankara'dan gelen ve toplam değeri 20 milyon lirayı bulan üç ayrı sahne tekliflerini Pekkan geri çevirdi ve akciğer kanseri tedavisi gören kardeşiyle birlikte olmak için Bodrum'a gitti. Pekkan'ın teklif getirenlere kapıları kesin bir dille kapatarak, "Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum" yanıtını verdiği belirtildi.Bir süre önce kanser teşhisi konulmuştuSemiramis Pekkan'a bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konulmuş ve tedaviye başlamıştı.

