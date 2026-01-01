https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/yuzbinlerce-kisiden-filistine-destek-eylemi-galata-kulesine-kefiye-takildi-1102406044.html

Yüzbinlerce kişiden Filistin'e destek eylemi: Galata Kulesi'ne kefiye takıldı

Yüzbinlerce kişiden Filistin'e destek eylemi: Galata Kulesi'ne kefiye takıldı

Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 520 bin kişi katıldı. Katılımcılar İsrail'i kınarken, 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' sloganı attı. Tarihi Galata Kulesi'ne de Filistin Kefiyesi asıldı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi ve Eminönü'ndeki Yeni Cami ile Fatih ve Süleymaniye camilerinin önünde toplanan insanlar, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluştu.Bakanlar, STK temsilcileri ve öncü isimlerin konuşmalar yaptığı alanda bazı kişiler, soğuk havaya rağmen çocuklarıyla birlikte eyleme katıldı. Alanda emniyet yetkililerince yapılan anonsla eyleme 520 kişinin katıldığı açıklandı.

