https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/meteorolojiden-31-kent-icin-sari-alarm-akom-istanbul-icin-saat-verdi-kar-yagisi-etkisini-artiracak-1102403496.html

Meteoroloji'den 31 kent için sarı alarm, AKOM İstanbul için saat verdi: Kar yağışı etkisini artıracak

Meteoroloji'den 31 kent için sarı alarm, AKOM İstanbul için saat verdi: Kar yağışı etkisini artıracak

Sputnik Türkiye

Türkiye yeni yılın ilk gününü karla karşıladı. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı üstüne uyarı yayımlarken, bugün İstanbul ve Ankara dahil 63 ilde kar... 01.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-01T11:25+0300

2026-01-01T11:25+0300

2026-01-01T11:25+0300

türki̇ye

hava durumu

akom

meteoroloji

kar yağışı

i̇stanbul kar yağışı

yoğun kar yağışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102403579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7d399161cfb9b9c23785ccf12d6188c.jpg

Yeni yılın ilk günlerinde aşırı soğuk hava dalgası tüm Türkiye’de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre Trakya, Ege ve Akdeniz kıyıları dışında kalan bölgelerin tamamında kar yağışı görülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesi bulunuyor.AKOM: İstanbul’da kar öğle saatlerinden sonra artacakİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte kar yağışının gün boyunca devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, “Kar yağışının öğle saatlerinden (11.00) itibaren etkisini artırması, Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklar -1 ila 3°C arasında seyredecek. Akşamdan sonra yağış azalacak ancak buzlanma ve don riski cuma sabahına kadar sürecek” denildi.31 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji, Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli kar ve fırtına uyarısı yayımladı.BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sakarya çevrelerinde yağışlar kuvvetli. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Kuzey kıyılarında rüzgar 40-60 km/saat hızla esecek.EGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimler çok bulutlu. Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya’da kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don riski var. Güney Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz yağışlı. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülüyor.İÇ ANADOLUÇok bulutlu ve genelinde kar yağışlı. Kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu. Düzce, Zonguldak ve Bartın’da yoğun kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve sis görülebilir.ORTA VE DOĞU KARADENİZÇok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Gümüşhane ve Tokat’ta yoğun kar bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riski var.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu ve genelinde kar yağışlı. Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş’ta yoğun kar, yükseklerde çığ tehlikesi bulunuyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimlerde kuvvetli kar, genelinde buzlanma ve don bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/istanbul-yeni-yila-kar-yagisiyla-basladi-araclar-yolda-kaldi-1102402985.html

türki̇ye

i̇stanbul kar yağışı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akom, meteoroloji genel müdürlüğü, kar yağışı, sarı kod, buzlanma, don, çığ tehlikesi, i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu