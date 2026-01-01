Meteoroloji'den 31 kent için sarı alarm, AKOM İstanbul için saat verdi: Kar yağışı etkisini artıracak
© Saliha Nur KöksalKar yağışı
© Saliha Nur Köksal
Türkiye yeni yılın ilk gününü karla karşıladı. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı üstüne uyarı yayımlarken, bugün İstanbul ve Ankara dahil 63 ilde kar yağışı devam edecek. 31 il için sarı kodlu uyarı verilirken, buzlanma, don ve çığ riskine karşı dikkat çağrısı yapıldı.
Yeni yılın ilk günlerinde aşırı soğuk hava dalgası tüm Türkiye’de etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre Trakya, Ege ve Akdeniz kıyıları dışında kalan bölgelerin tamamında kar yağışı görülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, yüksek kesimlerde ise çığ tehlikesi bulunuyor.
AKOM: İstanbul’da kar öğle saatlerinden sonra artacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte kar yağışının gün boyunca devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, “Kar yağışının öğle saatlerinden (11.00) itibaren etkisini artırması, Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklar -1 ila 3°C arasında seyredecek. Akşamdan sonra yağış azalacak ancak buzlanma ve don riski cuma sabahına kadar sürecek” denildi.
31 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli kar ve fırtına uyarısı yayımladı.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sakarya çevrelerinde yağışlar kuvvetli. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Kuzey kıyılarında rüzgar 40-60 km/saat hızla esecek.
Bursa: 1°C, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Çanakkale: 4°C, parçalı bulutlu
İstanbul: 3°C, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar
Kırklareli: 2°C, parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimler çok bulutlu. Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya’da kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don riski var. Güney Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli.
Afyonkarahisar: -4°C, aralıklı kar
Denizli: 3°C, hafif kar
İzmir: 6°C, parçalı az bulutlu
Muğla: 4°C, parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz yağışlı. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülüyor.
Adana: 13°C, yüksekleri kar
Antalya: 12°C, zamanla az bulutlu
Hatay: 8°C, iç ve yüksekleri kar
Isparta: 1°C, hafif kar
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu ve genelinde kar yağışlı. Kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don bekleniyor.
Ankara: -3°C, kar yağışlı
Eskişehir: -4°C, kar yağışlı
Kayseri: -1°C, aralıklı kar
Konya: 0°C, kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Düzce, Zonguldak ve Bartın’da yoğun kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve sis görülebilir.
Bolu: -4°C, kar yağışlı
Düzce: 0°C, yer yer yoğun kar
Sinop: 5°C, karla karışık yağmur
Zonguldak: 1°C, yoğun kar
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Gümüşhane ve Tokat’ta yoğun kar bekleniyor. Yüksek kesimlerde çığ riski var.
Amasya: 0°C, hafif kar
Rize: 4°C, kuvvetli kar
Samsun: 4°C, karla karışık yağmur
Trabzon: 4°C, kuvvetli kar
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve genelinde kar yağışlı. Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş’ta yoğun kar, yükseklerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum: -2°C, kar
Kars: -1°C, kar
Malatya: 0°C, kar
Van: 3°C, kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Doğu kesimlerde kuvvetli kar, genelinde buzlanma ve don bekleniyor.
Batman: 3°C, yoğun kar
Diyarbakır: 3°C, kar
Gaziantep: 3°C, karla karışık yağmur
Mardin: 1°C, yoğun kar