Saygıdeğer Rusya vatandaşları! Sevgili dostlar!

Yeni Yıl öncesindeki bu dakikalarda hepimiz zamanın aktığını hissediyoruz. Gelecek bizi bekliyor. Geleceğin nasıl olacağı büyük ölçüde bize bağlı.

Kendi gücümüze güveniyoruz. Çevremizdeki insanlara, bize yakın olanlara ve sevdiklerimize. Her zaman yardım eli uzatmaya hazırız. Bu karşılıklı destek, tasarladığımız her şeyin, umutlarımızın ve planlarımızın gerçekleşeceğine dair bize güven veriyor.

Elbette, her birimizin kendine özgü, kişisel, özel ve eşsiz hedefleri var. Ancak bunlar, Anavatanımızın kaderinden, ona fayda sağlama konusundaki samimi arzumuzdan ayrılamaz. Sonuçta, hepimiz birlikte Rusya halkıyız.

Her birimizin çalışmaları, başarıları ve kazanımları, ülkemizin bin yıllık tarihine yeni bölümler ekliyor. Birliğimizin gücü, Anavatanın egemenliğini, güvenliğini, gelişimini ve geleceğini belirliyor.

Yeni Yıl, her şeyden önce, daha iyiye, iyiliğe ve iyi şansa olan inançtır, kalplerin sevgiye, dostluğa, şefkate, duyarlılığa ve cömertliğe açıldığı eşsiz ve büyülü bir bayramdır. Şefkate ve ilgiye ihtiyacı olanlara neşe ve sıcaklık getirmeye çalışıyoruz. Elbette, kahramanlarımızı, yani özel askeri harekatın katılımcılarını söz ve eylemlerimizle destekliyoruz.

Sizler, vatanınız, hakikat ve adalet için savaşma sorumluluğunu üstlendiniz. Emin olun, Rusya genelinde milyonlarca insan bu Yeni Yıl'ın arifesinde sizinle birlikte. Sizi düşünüyorlar, sizinle empati kuruyorlar, size güveniyorlar. Rusya'ya olan samimi, özverili ve adanmış sevgimizde birleşmiş durumdayız. Tüm askerlerimiz ve komutanlarımızın Yeni Yılı'nı kutluyorum! Size ve Zaferimize inanıyoruz!

Sevgili dostlar! Birkaç saniye içinde saatin çanlarını duyacağız ve Yeni Yıl başlayacak. Bu günü en yakın sevdiklerimizle, çocuklarımız, ebeveynlerimiz, arkadaşlarımız ve silah arkadaşlarımızla kutluyoruz. Şimdi uzakta olanlar bile, yine de bizim yanımızdasınız. Herkese sağlık ve mutluluk, anlayış ve refah diliyorum. Elbette, ilham veren bir aşk.

Geleneklerimiz, inancımız ve hatıralarımız tüm nesilleri birleştirsin, her zaman ve her şeyde bize destek olsun. Birlikte olduğumuzda, büyük, güçlü ve birbirine bağlı bir aileyiz! Bundan dolayı çocuklarımız ve torunlarımız için, büyük Rusya'mız için çalışmaya, yaratmaya, hedeflerimize ulaşmaya ve ilerlemeye devam edeceğiz!

Sevgili dostlar, Yeni Yıl kutlu olsun! 2026 yılı kutlu olsun!