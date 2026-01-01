https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/vanda-cig-dustu-1-kisi-kayip-22-ev-tahliye-edildi-1102404823.html

Van’da çığ düştü: 1 kişi kayıp, 22 ev tahliye edildi

Van’ın Çatak ilçesi ilçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak’ta, Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan’a ait evlere sabaha karşı çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, karın doldurduğu evlerde büyük hasar meydana geldi.1 kişi kayıp, tahliyeler başladıÇığ olayının ardından yetkililer mahallede 22 ev için tahliye kararı aldı. Evler tek tek boşaltılırken, vatandaşlar okul pansiyonlarına yerleştirildi. Kısa süre sonra Bahçelievler Mahallesi’nde de çığ düştüğü bildirildi; burada 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.Ulaşım aksadı, aramalar sürüyorÇatak’ta 105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu belirtilirken, arama-kurtarma ve güvenlik ekipleri riskli bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Meteoroloji’den çığ uyarısıMeteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’ın güney ilçeleri (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Başkale) için kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Açıklamada, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulanarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

van, çığ, kar yağışı, meteoroloji