https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/vanda-cig-dustu-1-kisi-kayip-22-ev-tahliye-edildi-1102404823.html
Van’da çığ düştü: 1 kişi kayıp, 22 ev tahliye edildi
Van’da çığ düştü: 1 kişi kayıp, 22 ev tahliye edildi
Van’ın Çatak ilçesi ilçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak’ta, Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan’a ait evlere sabaha karşı çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, karın doldurduğu evlerde büyük hasar meydana geldi.1 kişi kayıp, tahliyeler başladıÇığ olayının ardından yetkililer mahallede 22 ev için tahliye kararı aldı. Evler tek tek boşaltılırken, vatandaşlar okul pansiyonlarına yerleştirildi. Kısa süre sonra Bahçelievler Mahallesi’nde de çığ düştüğü bildirildi; burada 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.Ulaşım aksadı, aramalar sürüyorÇatak’ta 105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu belirtilirken, arama-kurtarma ve güvenlik ekipleri riskli bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Meteoroloji’den çığ uyarısıMeteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’ın güney ilçeleri (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Başkale) için kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Açıklamada, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulanarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
11:50 01.01.2026
Abone ol
Van’ın Çatak ilçesinde sabaha karşı meydana gelen çığ düşmesi paniğe yol açtı. Adnan Menderes Mahallesi’nde evlere isabet eden çığda 1 kişi kayıp, çok sayıda yapıda ağır hasar oluştu. Güvenlik gerekçesiyle 22 ev boşaltıldı.
Van’ın Çatak ilçesi ilçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak’ta, Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan’a ait evlere sabaha karşı çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, karın doldurduğu evlerde büyük hasar meydana geldi.

1 kişi kayıp, tahliyeler başladı

Çığ olayının ardından yetkililer mahallede 22 ev için tahliye kararı aldı. Evler tek tek boşaltılırken, vatandaşlar okul pansiyonlarına yerleştirildi. Kısa süre sonra Bahçelievler Mahallesi’nde de çığ düştüğü bildirildi; burada 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. İhbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Ulaşım aksadı, aramalar sürüyor

Çatak’ta 105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu belirtilirken, arama-kurtarma ve güvenlik ekipleri riskli bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji’den çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’ın güney ilçeleri (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Başkale) için kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Açıklamada, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulanarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 31 kent için sarı alarm, AKOM İstanbul için saat verdi: Kar yağışı etkisini artıracak
11:25
