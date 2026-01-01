https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/van-bitlis-kara-yoluna-cig-dustu-1102421450.html

Van-Bitlis kara yoluna çığ düştü

Van-Bitlis kara yoluna çığ düştü

Sputnik Türkiye

Van ile Bitlis’i birbirine bağlayan kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. 01.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-01T23:21+0300

2026-01-01T23:21+0300

2026-01-01T23:21+0300

türki̇ye

türkiye

van

gevaş

bitlis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102421293_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_cfeb4fd69787ffdad1def189164155d0.jpg

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van’da, Gevaş ilçesi yakınlarında Bitlis kara yoluna çığ düştü.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.Ayrıca AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekip, bölgede incelemelerde bulundu.Her iki yönde araç kuyruğunun oluştuğu yolun, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açılması bekleniyor.Yetkililer, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/silede-okullar-tatil-buzlanma-riski-1102420992.html

türki̇ye

van

gevaş

bitlis

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, van, gevaş, bitlis