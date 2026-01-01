https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/van-bitlis-kara-yoluna-cig-dustu-1102421450.html
Van-Bitlis kara yoluna çığ düştü
Van-Bitlis kara yoluna çığ düştü
Sputnik Türkiye
Van ile Bitlis’i birbirine bağlayan kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. 01.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-01T23:21+0300
2026-01-01T23:21+0300
2026-01-01T23:21+0300
türki̇ye
türkiye
van
gevaş
bitlis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102421293_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_cfeb4fd69787ffdad1def189164155d0.jpg
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van’da, Gevaş ilçesi yakınlarında Bitlis kara yoluna çığ düştü.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.Ayrıca AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekip, bölgede incelemelerde bulundu.Her iki yönde araç kuyruğunun oluştuğu yolun, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açılması bekleniyor.Yetkililer, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/silede-okullar-tatil-buzlanma-riski-1102420992.html
türki̇ye
van
gevaş
bitlis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102421293_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0f41b2a4265b5bd84fd3a1c209cb4d6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, van, gevaş, bitlis
türkiye, van, gevaş, bitlis
Van-Bitlis kara yoluna çığ düştü
Van ile Bitlis’i birbirine bağlayan kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van’da, Gevaş ilçesi yakınlarında Bitlis kara yoluna çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.
Ayrıca AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekip, bölgede incelemelerde bulundu.
Her iki yönde araç kuyruğunun oluştuğu yolun, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açılması bekleniyor.
Yetkililer, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.