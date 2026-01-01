Türkiye
Van-Bitlis kara yoluna çığ düştü
Van-Bitlis kara yoluna çığ düştü
01.01.2026, Van ile Bitlis'i birbirine bağlayan kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
türki̇ye
türkiye
van
gevaş
bitlis
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van’da, Gevaş ilçesi yakınlarında Bitlis kara yoluna çığ düştü.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.Ayrıca AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekip, bölgede incelemelerde bulundu.Her iki yönde araç kuyruğunun oluştuğu yolun, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açılması bekleniyor.Yetkililer, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
23:21 01.01.2026
Van ile Bitlis’i birbirine bağlayan kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van’da, Gevaş ilçesi yakınlarında Bitlis kara yoluna çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.
Ayrıca AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekip, bölgede incelemelerde bulundu.
Her iki yönde araç kuyruğunun oluştuğu yolun, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açılması bekleniyor.
Yetkililer, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.
