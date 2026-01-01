Ünlü müzisyen Garo Mafyan'ın acı günü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/unlu-muzisyen-garo-mafyanin-aci-gunu-1102406584.html

Ünlü müzisyen Gara Mafyan, 48 yıllık eşi Gülyüz Mafyan'ı kaybetti. 01.01.2026, Sputnik Türkiye

Türk müziğinde unutulmaz şarkılara imza atan ünlü müzisyen Garo Mafyan'ın eşi Gülyüz Mafyan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ünlü müzik insanı bir kaç gün önce eşinin doğum gününü 'Dile kolay 48 yıl, ömrümüz geçti birlikte. Allah bizi birbirimizin başından eksik etmesin' sözleriyle kutlamıştı. Canım eşim diyerek paylaştıÜnlü müzisyen Garo Mafyan'ın eşi Gülyüz Mafyan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran usta sanatçı, 'Canım eşim Gülyüz Mafyan’ı sabaha karşı kalp krizi nedeniyle kaybettik' ifadelerini kullandı. 48 yıllık birliktelik Garo Mafyan, henüz birkaç gün önce (28 Aralık) doğum gününü kutlayan eşine olan sevgisini ve bağlılığını şu duygusal satırlarla ifade etmişti: Dile kolay 48 yıl, ömrümüz geçti birlikte. Bu 48 yıla neler sığdırdık, neler Gülyüz? İyi ki eşimsin, iyi ki canım kızım Damla’nın annesisin. Allah bizi birbirimizin başından eksik etmesin; oğlumuz Emre, biricik torunumuz Mayda, tüm ailemiz ve sevdiklerimizle nice sağlıklı yıllarımıza."

