Sürücüler dikkat: Anadolu Otoyolu İstanbul yönü kapandı
Anadolu Otoyolu Bolu geçişi İstanbul istikameti ile D-100 kara yolunun Ankara yönü araç trafiğine kapatıldı. 01.01.2026, Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu Bolu geçişi İstanbul istikameti ile D-100 kara yolunun Ankara yönü araç trafiğine kapatıldı.Kar yağışı nedeniyle tır kaydıOtoyolun İstanbul istikametinde seyreden bir tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, makaslayan tırın kurtarılması için otoyolun İstanbul istikameti Bolu Batı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasını ulaşıma kapattı.Güzergahı kullanan sürücüler, Batı Kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.Ağır tonajlı araçların geçişine için verilmiyorÖte yandan, Bolu Dağı'nda etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle de otoyolun Ankara istikametinden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.Ekipler, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinden yolu ağır tonajlı araçlara kapattı. Sürücüler, bölgedeki bir dinlenme tesisine yönlendiriliyor.
12:50 01.01.2026 (güncellendi: 14:05 01.01.2026)
Kar yağışı nedeniyle tır kaydı
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden bir tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, makaslayan tırın kurtarılması için otoyolun İstanbul istikameti Bolu Batı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasını ulaşıma kapattı.Güzergahı kullanan sürücüler, Batı Kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Ağır tonajlı araçların geçişine için verilmiyor
Öte yandan, Bolu Dağı'nda etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle de otoyolun Ankara istikametinden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Ekipler, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinden yolu ağır tonajlı araçlara kapattı. Sürücüler, bölgedeki bir dinlenme tesisine yönlendiriliyor.