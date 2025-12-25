https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/akcigerinde-kitle-tespit-edilen-semiramis-pekkandan-elektronik-sigara-uyarisi--1102216863.html

Akciğerinde kitle tespit edilen Semiramis Pekkan'dan 'elektronik sigara' uyarısı

Akciğerinde kitle tespit edilen Semiramis Pekkan'dan 'elektronik sigara' uyarısı

25.12.2025

Bir süre önce akciğerinde kitle tespit edilen ve tedavisi süren Semiramis Pekkan, gençler arasında kullanımı hızla artan elektronik sigara konusunda uyardı. Pekkan, "Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız, kullanmayın" dedi. Sağlıksız kullanmayın uyarısıÜnlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın da kardeşi olan Semiramis Pekkan, sosyal medyasından özellikle gençleri tütün ürünleri ve elektronik sigara konusunda uyardı. Bir süredir akciğerindeki kitle nedeniyle tedavi gören Pekkan, "Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Lütfen tütün ile ilgili bir şeye dokunmayın. Elektronik sigaralar da zararlı ve belki daha fazla zararlıymış. Bir yerde bunun hesabı çıkıyor. Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız, kullanmayın" dedi.

