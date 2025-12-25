Türkiye
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
Akciğerinde kitle tespit edilen Semiramis Pekkan'dan 'elektronik sigara' uyarısı
Akciğerinde kitle tespit edilen Semiramis Pekkan'dan 'elektronik sigara' uyarısı
25.12.2025
Bir süre önce akciğerinde kitle tespit edilen ve tedavisi süren Semiramis Pekkan, gençler arasında kullanımı hızla artan elektronik sigara konusunda uyardı. Pekkan, "Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız, kullanmayın" dedi. Sağlıksız kullanmayın uyarısıÜnlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın da kardeşi olan Semiramis Pekkan, sosyal medyasından özellikle gençleri tütün ürünleri ve elektronik sigara konusunda uyardı. Bir süredir akciğerindeki kitle nedeniyle tedavi gören Pekkan, "Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Lütfen tütün ile ilgili bir şeye dokunmayın. Elektronik sigaralar da zararlı ve belki daha fazla zararlıymış. Bir yerde bunun hesabı çıkıyor. Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız, kullanmayın" dedi.
Akciğerinde kitle tespit edilen ve tedavisi süren Semiramis Pekkan, gençleri elektronik sigara konusunda uyardı.
Bir süre önce akciğerinde kitle tespit edilen ve tedavisi süren Semiramis Pekkan, gençler arasında kullanımı hızla artan elektronik sigara konusunda uyardı. Pekkan, "Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız, kullanmayın" dedi.

Sağlıksız kullanmayın uyarısı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın da kardeşi olan Semiramis Pekkan, sosyal medyasından özellikle gençleri tütün ürünleri ve elektronik sigara konusunda uyardı. Bir süredir akciğerindeki kitle nedeniyle tedavi gören Pekkan, "Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Lütfen tütün ile ilgili bir şeye dokunmayın. Elektronik sigaralar da zararlı ve belki daha fazla zararlıymış. Bir yerde bunun hesabı çıkıyor. Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz. Sağlıksız, kullanmayın" dedi.
Заголовок открываемого материала