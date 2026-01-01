https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/kar-yagisi-etkisini-tatil-haberleri-geldi-2-ocakta-okullarin-tatil-edildigi-iller-aciklandi-1102411195.html

Kar yağışı etkisini artırdı, tatil haberleri geldi: 2 Ocak’ta okulların tatil edildiği iller açıklandı

Türkiye yeni yılın ilk günlerinde soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Ocak tarihli hava raporunda ülke genelinde kar yağışının süreceğini, buzlanma ve don riskinin artacağını bildirdi. Uyarıların ardından bazı illerde 2 Ocak Cuma günü için eğitime ara verildi.Şırnak’ta eğitime bir gün daha araŞırnak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.Gümüşhane’de kar ve buzlanma alarmıGümüşhane Valiliği, il merkezinde beklenen kar yağışı ve artan buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak Cuma günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı.Kahramanmaraş’ta tüm okullar tatilKahramanmaraş Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı ve beklenen don riski nedeniyle 2 Ocak günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.Amasya’da don ve buzlanma riskiAmasya Valiliği, kar yağışı sonrası oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle il genelinde 2 Ocak günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Karar, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsıyor.Elazığ’da tatil uzatıldıElazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 2 Ocak 2026 tarihinde de eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada öğrencilerin güvenliğinin öncelik olduğu vurgulandı.İstanbul’da okullar tatil mi?İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da kar yağışının öğleden sonra etkisini artıracağını, gece saatlerine kadar buzlanma ve don riskinin süreceğini bildirdi. Ancak İstanbul Valiliği tarafından 2 Ocak için henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı.

