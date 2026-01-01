https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/sarkici-yusuf-guneyin-uyusturucu-testi-pozitif-cikti-1102402884.html

Şarkıcı Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şarkıcı Yusuf Güney'in saçından alınan örnekte uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüpheli Yusuf Güney ile ilgili Adli Tıp Kurumu'nca (ATK) rapor hazırlandı. Güney'in saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kan örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

