https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-kieve-ait-su-27-savas-ucagi-dusuruldu-1102408711.html
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait bir savaş uçağını düşürdü ve bin 300’den fazla militanı... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-01T12:42+0300
2026-01-01T12:42+0300
2026-01-01T12:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
su-27
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/01/1079236787_0:17:3504:1988_1920x0_80_0_0_dfc4b462d1c4bcf60cd6b1524d45410f.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1.335 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen bombardımanlarda, Ukrayna askeri sanayisini besleyen enerji tesisleri, mühimmat depoları, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 154 nokta bombalandı.Ayrıca Ukrayna’ya ait bir güdümü uçak bombası ve 250 uçak tipi İHA’sı da engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/rus-disisleri-sozcusu-zaharovadan-herson-bolgesindeki-saldiriya-tepki-neonazilerin-nefreti-1102408097.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/01/1079236787_775:0:3504:2047_1920x0_80_0_0_835c0b199b902ddd23294e23603a94b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, su-27, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, su-27, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
12:42 01.01.2026 (güncellendi: 12:43 01.01.2026)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait bir savaş uçağını düşürdü ve bin 300’den fazla militanı etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1.335 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen bombardımanlarda, Ukrayna askeri sanayisini besleyen enerji tesisleri, mühimmat depoları, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 154 nokta bombalandı.
Ayrıca Ukrayna’ya ait bir güdümü uçak bombası ve 250 uçak tipi İHA’sı da engellendi.