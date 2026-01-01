Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde Ukrayna'ya ait bir savaş uçağını düşürdü ve bin 300'den fazla militanı... 01.01.2026
2026-01-01T12:42+0300
2026-01-01T12:43+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1.335 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen bombardımanlarda, Ukrayna askeri sanayisini besleyen enerji tesisleri, mühimmat depoları, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 154 nokta bombalandı.Ayrıca Ukrayna’ya ait bir güdümü uçak bombası ve 250 uçak tipi İHA’sı da engellendi.
01.01.2026
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait bir savaş uçağını düşürdü ve bin 300’den fazla militanı etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1.335 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen bombardımanlarda, Ukrayna askeri sanayisini besleyen enerji tesisleri, mühimmat depoları, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 154 nokta bombalandı.
Ayrıca Ukrayna’ya ait bir güdümü uçak bombası ve 250 uçak tipi İHA’sı da engellendi.
