Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait bir savaş uçağını düşürdü ve bin 300’den fazla militanı... 01.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-01T12:42+0300

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1.335 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen bombardımanlarda, Ukrayna askeri sanayisini besleyen enerji tesisleri, mühimmat depoları, uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyeler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 154 nokta bombalandı.Ayrıca Ukrayna’ya ait bir güdümü uçak bombası ve 250 uçak tipi İHA’sı da engellendi.

