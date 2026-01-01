Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan Herson Bölgesi'ndeki saldırıya tepki: 'Neonazilerin nefreti'
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova’dan Herson Bölgesi’ndeki saldırıya tepki: ‘Neonazilerin nefreti’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Herson Bölgesi’nde yeni yıl kutlamalarının yapıldığı sivil tesislere yönelik saldırıdan Kiev rejimini finanse eden... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-01T12:24+0300
2026-01-01T12:25+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Herson Bölgesi’ndeki Karadeniz kasabası Horlı’daki kafe ve otele düzenlediği İHA saldırısını Nazi işbirlikçilerinin işlediği suçlara benzetti.Zaharova, “Batı Ukrayna'daki Nazi işbirlikçileri, Belarus köyü Hatın’da insanları bu şekilde yakarak öldürdüler. İnsanları ahırlara doldurup ateşe verdiler. Kaçmayı başaranlar da vuruldu. Fark şu ki, o zamanlar, 85 yıl önce, Naziler çocukların korunması veya demokrasiye bağlılık bahanesinin arkasına saklanmıyorlardı. İnsanları doğrudan yakıp, tüfek dipçikleriyle öldürüyor, diri diri gömüyor ve boğulmayanları da süngüyle öldürüyorlardı” diye yazdı.“Bugün, bu acımasızlığı Kiev rejiminin ifasında görüyoruz” diyen Rus diplomat, “Aynı Neonazi nefreti, aynı katlanarak artan insanlıktan uzaklaşma, aynı kutsal değerlere alay etme” diye kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova’dan Herson Bölgesi’ndeki saldırıya tepki: ‘Neonazilerin nefreti’

12:24 01.01.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Herson Bölgesi’nde yeni yıl kutlamalarının yapıldığı sivil tesislere yönelik saldırıdan Kiev rejimini finanse eden Batı ülkelerini sorumlu tuttu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun Herson Bölgesi’ndeki Karadeniz kasabası Horlı’daki kafe ve otele düzenlediği İHA saldırısını Nazi işbirlikçilerinin işlediği suçlara benzetti.
Zaharova, “Batı Ukrayna'daki Nazi işbirlikçileri, Belarus köyü Hatın’da insanları bu şekilde yakarak öldürdüler. İnsanları ahırlara doldurup ateşe verdiler. Kaçmayı başaranlar da vuruldu. Fark şu ki, o zamanlar, 85 yıl önce, Naziler çocukların korunması veya demokrasiye bağlılık bahanesinin arkasına saklanmıyorlardı. İnsanları doğrudan yakıp, tüfek dipçikleriyle öldürüyor, diri diri gömüyor ve boğulmayanları da süngüyle öldürüyorlardı” diye yazdı.
Bugün, bu acımasızlığı Kiev rejiminin ifasında görüyoruz” diyen Rus diplomat, “Aynı Neonazi nefreti, aynı katlanarak artan insanlıktan uzaklaşma, aynı kutsal değerlere alay etme” diye kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bundan, Ukrayna'daki terörist piçleri destekleyen herkesi suçluyoruz! Çocukların öldürülmesinden ve sivillerin yok edilmesinden onları suçluyoruz! Bir ölüm makinesine dönüşen Ukrayna devletinin yozlaşmasından onları suçluyoruz! Onları suçluyoruz!
