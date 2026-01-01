https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/rusya-putinin-konutuna-saldiran-ihadan-elde-edilen-verileri-abdye-teslim-etti-1102420879.html
Rusya, Putin’in konutuna saldıran İHA’dan elde edilen verileri ABD’ye teslim etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus lider Putin’in Novgorod Bölgesi’ndeki konutuna saldıran insansız hava araçlarından (İHA) birine ait uçuş kayıtlarını deşifre... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık gecesi Novgorod Bölgesi’nde Rus hava savunma kuvvetleri tarafından vurulan Ukrayna’ya ait İHA’nın şifresi çözülmüş rota verileri ve kontrol ünitesi, ABD Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşelik ofisinin temsilcisine teslim edildi.Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, 29 Aralık 2025'te düşürülen Ukrayna İHA’larının kontrol ünitelerinin çözülen şifrelerinin, söz konusu araçların Rusya Devlet Başkanı'nın konutunun bulunduğu bina kompleksine saldırdığını kesin olarak doğruladığını belirtti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Putin’in konutuna saldıran İHA’lardan birinden çıkarılan ve deşifre edilen verilerin ABD’li yetkililerle paylaşılacağını duyurmuştu.
2026
