https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/putinin-konutuna-saldiran-ihadaki-kayitlar-desifre-edildi-veriler-abdyle-paylasilacak-1102416927.html

Putin’in konutuna saldıran İHA’daki kayıtlar deşifre edildi: Veriler ABD’yle paylaşılacak

Ukrayna'nın 29 Aralık gecesi saldırı düzenlediği insansız hava araçlarından (İHA) birinin uçuş kayıtları deşifre edildi. Döküm, saldırının nihai hedefinin... 01.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102416554_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57e1e9f7472ed5155473ab5a1f5396ac.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod Bölgesi’ndeki konutuna saldıran İHA’lardan birinden kayıt dosyasının çıkarıldığı bildirildi.Rus gizli servislerinin, vurulan İHA’lardan birinin uçuş görev dosyasına ulaştığı ifade edildi.Bakanlığın açıklamasında, “Deşifre edilen rota verileri, 29 Aralık 2025 tarihinde, Ukrayna İHA’larının nihai hedefinin Novgorod Bölgesi’nde yer alan Rusya Devlet Başkanlığı konutundaki tesislerden biri olduğunu ortaya çıkardı” dendi.‘Veriler ABD’ye iletilecek’Rusya Savunma Bakanlığı, Putin’in konutuna saldıran İHA’lardan birinden çıkarılan ve deşifre edilen verilerin ABD’li yetkililerle paylaşılacağını duyurdu.Açıklamada, “Söz konusu materyaller, mevcut kanallar aracılığıyla Amerikan tarafına aktarılacak” ifadesi kullanıldı.

2026

