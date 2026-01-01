Türkiye
Rus Dışişleri'nden Kiev'in terör saldırılarına kınama
Rus Dışişleri’nden Kiev’in terör saldırılarına kınama
Kiev’in tüm terör saldırılarını kararlılıkla kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinin, Ukrayna ordusunun... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin tüm terör saldırılarını kararlılıkla kınayarak, Herson Bölgesi’ne yönelik saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dileklerini iletti.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya’nın bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin cephedeki başarısızlıklarından dikkatleri farklı yöne çekmeyi amaçladığı vurgulandı:Açıklamada, Moskova'nın sorumlu egemen ülkelerin ve uluslararası kuruluşların yetkililerini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısını kınamaya çağırdığı kaydedilerek, saldırıyı görmezden gelmelerinin Kiev'in suçlarına ortak oldukları anlamına geleceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/herson-valisi-yilbasi-trajedisini-anlatti-cocuklardan-biri-diri-diri-yandi-1102417060.html
Rus Dışişleri’nden Kiev’in terör saldırılarına kınama

19:10 01.01.2026 (güncellendi: 19:29 01.01.2026)
Kiev’in tüm terör saldırılarını kararlılıkla kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinin, Ukrayna ordusunun cephedeki başarısızlıklarından dikkatleri farklı yöne çekmeyi amaçladığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin tüm terör saldırılarını kararlılıkla kınayarak, Herson Bölgesi’ne yönelik saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dileklerini iletti.
Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya’nın bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin cephedeki başarısızlıklarından dikkatleri farklı yöne çekmeyi amaçladığı vurgulandı:

Rus ordusunun başarıları ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in konutuna yönelik başarısız saldırı girişiminin ardından, Kiev zorbası, çaresiz öfkesiyle savunmasız sivillerden intikam almaya karar verdi.

Açıklamada, Moskova'nın sorumlu egemen ülkelerin ve uluslararası kuruluşların yetkililerini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısını kınamaya çağırdığı kaydedilerek, saldırıyı görmezden gelmelerinin Kiev'in suçlarına ortak oldukları anlamına geleceği vurgulandı.

Kiev çetesinin Herson Bölgesi'nde işlediği kanlı vahşet, tamamen Ukrayna'yı finanse eden Batı ülkelerinin vicdanındadır.

Herson Valisi Vladimir Saldo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Herson Valisi yılbaşı trajedisini anlattı: ‘Çocuklardan biri diri diri yandı’
16:23
