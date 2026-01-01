Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/herson-valisi-yilbasi-trajedisini-anlatti-cocuklardan-biri-diri-diri-yandi-1102417060.html
Herson Valisi yılbaşı trajedisini anlattı: ‘Çocuklardan biri diri diri yandı’
Herson Valisi yılbaşı trajedisini anlattı: ‘Çocuklardan biri diri diri yandı’
Ukrayna ordusunun yılbaşı gecesi Herson Bölgesi'ndeki bir kafe ve otele düzenlediği İHA saldırısıyla ilgili ayrıntıları paylaşan Vali Saldo, bir çocuğun... 01.01.2026
Herson Valisi Vladimir Saldo, Rus televizyonuna açıklamasında, Ukrayna ordusunun Karadeniz kasabası Horlı’da yeni yıl kutlamaların yapıldığı bir kafe ve otele insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıya ilişkin bilgileri paylaştı.Saldo, “Dört çocuk yaralandı ve bir bebeğin kimliği henüz tespit edilmedi. Bunu söylemekte güçlük çekiyorum. 60 santimetre boyunda olduğunu biliyoruz, belki 5-6 yaşındaydı. Diri diri yandı. Diğerleri yaşça büyük gençler, onlara yardım sağlanıyor” ifadesini kullandı.Daha önce Saldo, Ukrayna ordusunun kasıtlı olarak Herson Bölgesi’ndeki Horlı kasabasında, sivillerin yeni yıl kutlamaları yaptığı kafe ve oteli hedef aldığını bildirmişti. Biri çocuk en az 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 50’den fazla kişi de yalanmıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ‘terör eylemi’ davasının açıldığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/putinin-konutuna-saldiran-ihadaki-kayitlar-desifre-edildi-veriler-abdyle-paylasilacak-1102416927.html
16:23 01.01.2026
Herson Valisi Vladimir Saldo
Ukrayna ordusunun yılbaşı gecesi Herson Bölgesi’ndeki bir kafe ve otele düzenlediği İHA saldırısıyla ilgili ayrıntıları paylaşan Vali Saldo, bir çocuğun yanarak can verdiğini, dört çocuğun daha yaralandığını belirtti.
Herson Valisi Vladimir Saldo, Rus televizyonuna açıklamasında, Ukrayna ordusunun Karadeniz kasabası Horlı’da yeni yıl kutlamaların yapıldığı bir kafe ve otele insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıya ilişkin bilgileri paylaştı.
Saldo, “Dört çocuk yaralandı ve bir bebeğin kimliği henüz tespit edilmedi. Bunu söylemekte güçlük çekiyorum. 60 santimetre boyunda olduğunu biliyoruz, belki 5-6 yaşındaydı. Diri diri yandı. Diğerleri yaşça büyük gençler, onlara yardım sağlanıyor” ifadesini kullandı.
Daha önce Saldo, Ukrayna ordusunun kasıtlı olarak Herson Bölgesi’ndeki Horlı kasabasında, sivillerin yeni yıl kutlamaları yaptığı kafe ve oteli hedef aldığını bildirmişti. Biri çocuk en az 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 50’den fazla kişi de yalanmıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ‘terör eylemi’ davasının açıldığını duyurmuştu.
Putin'in konutuna saldıran Ukrayna İHA'larından biri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Putin’in konutuna saldıran İHA’daki kayıtlar deşifre edildi: Veriler ABD’yle paylaşılacak
15:56
