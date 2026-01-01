https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/herson-valisi-yilbasi-trajedisini-anlatti-cocuklardan-biri-diri-diri-yandi-1102417060.html
Herson Valisi yılbaşı trajedisini anlattı: ‘Çocuklardan biri diri diri yandı’
Herson Valisi yılbaşı trajedisini anlattı: ‘Çocuklardan biri diri diri yandı’
Ukrayna ordusunun yılbaşı gecesi Herson Bölgesi’ndeki bir kafe ve otele düzenlediği İHA saldırısıyla ilgili ayrıntıları paylaşan Vali Saldo, bir çocuğun... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
Herson Valisi Vladimir Saldo, Rus televizyonuna açıklamasında, Ukrayna ordusunun Karadeniz kasabası Horlı’da yeni yıl kutlamaların yapıldığı bir kafe ve otele insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıya ilişkin bilgileri paylaştı.Saldo, “Dört çocuk yaralandı ve bir bebeğin kimliği henüz tespit edilmedi. Bunu söylemekte güçlük çekiyorum. 60 santimetre boyunda olduğunu biliyoruz, belki 5-6 yaşındaydı. Diri diri yandı. Diğerleri yaşça büyük gençler, onlara yardım sağlanıyor” ifadesini kullandı.Daha önce Saldo, Ukrayna ordusunun kasıtlı olarak Herson Bölgesi’ndeki Horlı kasabasında, sivillerin yeni yıl kutlamaları yaptığı kafe ve oteli hedef aldığını bildirmişti. Biri çocuk en az 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 50’den fazla kişi de yalanmıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ‘terör eylemi’ davasının açıldığını duyurmuştu.
