https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/herson-valisi-yilbasi-trajedisini-anlatti-cocuklardan-biri-diri-diri-yandi-1102417060.html

Herson Valisi yılbaşı trajedisini anlattı: ‘Çocuklardan biri diri diri yandı’

Herson Valisi yılbaşı trajedisini anlattı: ‘Çocuklardan biri diri diri yandı’

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun yılbaşı gecesi Herson Bölgesi’ndeki bir kafe ve otele düzenlediği İHA saldırısıyla ilgili ayrıntıları paylaşan Vali Saldo, bir çocuğun... 01.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-01T16:23+0300

2026-01-01T16:23+0300

2026-01-01T16:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

herson

vladimir saldo

ukrayna

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

sivil can kaybı

çocuk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085475742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0651768210ad086be035437ffe2746d3.jpg

Herson Valisi Vladimir Saldo, Rus televizyonuna açıklamasında, Ukrayna ordusunun Karadeniz kasabası Horlı’da yeni yıl kutlamaların yapıldığı bir kafe ve otele insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıya ilişkin bilgileri paylaştı.Saldo, “Dört çocuk yaralandı ve bir bebeğin kimliği henüz tespit edilmedi. Bunu söylemekte güçlük çekiyorum. 60 santimetre boyunda olduğunu biliyoruz, belki 5-6 yaşındaydı. Diri diri yandı. Diğerleri yaşça büyük gençler, onlara yardım sağlanıyor” ifadesini kullandı.Daha önce Saldo, Ukrayna ordusunun kasıtlı olarak Herson Bölgesi’ndeki Horlı kasabasında, sivillerin yeni yıl kutlamaları yaptığı kafe ve oteli hedef aldığını bildirmişti. Biri çocuk en az 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 50’den fazla kişi de yalanmıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili ‘terör eylemi’ davasının açıldığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/putinin-konutuna-saldiran-ihadaki-kayitlar-desifre-edildi-veriler-abdyle-paylasilacak-1102416927.html

rusya

herson

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, herson, vladimir saldo, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil can kaybı, çocuk