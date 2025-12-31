Rusya'nın doğusu 2026'ya girdi: Putin'den kutlama mesajı

Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/rusyanin-dogusu-2026ya-girdi-putinden-kutlama-mesaji-1102397751.html
Dünyanın en geniş topraklarına sahip Rusya'da doğu bölgelerin 2026'ya girmesiyle Rus lider Putin'den kutlama mesajı geldi. 31.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel hale geldiği üzere, yılın son gününde Rusların Yeni Yılı'nı kutladı.Rusya'nın doğusunda 2026'ya girilmesiyle birlikte bir mesaj yayınlayan Rus lider, Rusya halkının başarılarıyla ülkenin bin yıllık tarihinde yeni sayfalar yazdığını belirtti.Özel askeri harekatta görev yapanların Anavatan için savaşma sorumluluğunu üstlendiklerini vurgulayan Putin, Rusya'nın askerlere ve zafere inandığının altını çizdi.Rusya'nın en doğusundaki Kamçatka ve Çukotka ile Moskova arasında 9 saatlik zaman farkı bulunuyor.Devlet Başkanı'nın Yeni Yıl konuşması geleneksel olarak başkent Moskova saatiyle gece yarısından önce Rusya'nın tüm bölgelerinde yayınlanıyor.
15:24 31.12.2025
Dünyanın en geniş topraklarına sahip Rusya'da doğu bölgelerin 2026'ya girmesiyle Rus lider Putin'den kutlama mesajı geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel hale geldiği üzere, yılın son gününde Rusların Yeni Yılı'nı kutladı.

Rusya'nın doğusunda 2026'ya girilmesiyle birlikte bir mesaj yayınlayan Rus lider, Rusya halkının başarılarıyla ülkenin bin yıllık tarihinde yeni sayfalar yazdığını belirtti.

Özel askeri harekatta görev yapanların Anavatan için savaşma sorumluluğunu üstlendiklerini vurgulayan Putin, Rusya'nın askerlere ve zafere inandığının altını çizdi.

Rusya'nın en doğusundaki Kamçatka ve Çukotka ile Moskova arasında 9 saatlik zaman farkı bulunuyor.

Devlet Başkanı'nın Yeni Yıl konuşması geleneksel olarak başkent Moskova saatiyle gece yarısından önce Rusya'nın tüm bölgelerinde yayınlanıyor.
