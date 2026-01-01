https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/otvsiz-otomobilde-ust-sinir-degisti-hangi-araclar-alinabiliyor-1102404270.html

ÖTV’siz otomobilde üst sınır değişti: Hangi araçlar alınabiliyor?

ÖTV muafiyetli engelli araç alımında limit 584 bin lira artırıldı. 2026 yılı için geçerli olacak yeni düzenlemeyle Özel Tüketim Vergisi muafiyeti üst sınırı 2...

Engelli araçlarına ilişkin yeniden değerleme oranı 2026 için yürürlüğe girdi. Buna göre, ÖTV muafiyetli araç alım limiti 2 milyon 290 bin 200 liradan 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseltildi. Böylece yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan vatandaşlar, bu tutara kadar olan araçları Özel Tüketim Vergisi ödemeden satın alabilecek.Birinci derece yakınlar aracı kullanabiliyorNTV'nin haberine göre, yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan kişiler adına alınan ve özel tertibatı bulunmayan araçları, birinci derece yakınlar kullanabiliyor. Düzenleme, aile içi kullanım açısından kolaylık sağlıyor.Motorlu Taşıtlar Vergisi muafiyetiEngelli aracı olarak satın alınan taşıtlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesinden muaf tutuluyor. Bu durum, uzun vadede maliyet avantajını artırıyor.Yüzde 90’ın altındaki engel oranlarında şartlarEngellilik oranı yüzde 90’ın altında olan vatandaşlar için ek koşullar bulunuyor. Sağlık kurulu raporunda, “hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir” ibaresinin yer alması ve aracın özel tertibatlı olması şartı aranıyor.Hangi araçlar alınabiliyor?ÖTV muafiyetiyle binek otomobil, panelvan ve pick-up gibi araçlar satın alınabiliyor. Ancak lüks sınıf ve yüksek motor hacimli araçlar kapsam dışında. Ayrıca araçta en az yüzde 40 yerlilik oranı bulunması gerekiyor.10 yıl satış şartıÖTV muafiyetiyle alınan araçlarda 10 yıl satış yasağı uygulanıyor. Örneğin 30 Aralık 2025’te alınan bir araç, 30 Aralık 2035’te satılırsa ÖTV ödenmiyor. Ancak 10 yıl dolmadan satış yapılırsa ÖTV tutarı tahsil ediliyor.Danıştay’dan önceki araçlar için karar27 Aralık 2024’ten önce alınan engelli araçları için Danıştay, 10 yıl şartına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna göre, bu tarihten önce alınan araçlar 5 yıl dolduktan sonra satıldığında ÖTV ödenmiyor.

