İstanbul yeni yıla kar yağışıyla başladı: Araçlar yolda kaldı
02:41 01.01.2026 (güncellendi: 02:44 01.01.2026)
İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer ve Beykoz'da bazı araçların yolda kaldığı bildirilirken maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.
İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yeni yılın ilk dakikalarında Kentin kuzeyindeki bazı ilçelerde kar yağışı başladı.
Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Sarıyer'de yağan karın etkisiyle yerler kısa sürede beyaza büründü. İki ilçede şiddetini artıran kar, yolları, evlerin çatılarını ve arabaların üstünü beyaz örtüyle kapladı.
Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde araçlar kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da kayarak ilerledi. Kar, bölgede trafik yoğunluğuna da neden oldu.
Anadolu Yakası'nda ise Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı.
Kar küreme araçlarının çalışma yürüttüğü yolda, tuzlama çalışması da yapıldı.
Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy'de etkisini artırarak devam eden kar yağışızor anlar yaşattı.
Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu
Araçların güçlükle ilerlediği Beykoz'da yolda kalan araçlar çevredekler iterek hareket ettirdi.
Karla kaplı rampaları çıkamayan araçlar, yolda kuyruk oluşturdu. İlçenin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı görüldü.
İlçede bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde de görüş mesafesi düşmesi nedeniyle sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerledi.