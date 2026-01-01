https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/japonya-parlemontosunda-daha-fazla-kadin-tuvaleti-mucadelesi-1102410578.html
Japonya parlemontosunda 'daha fazla kadın tuvaleti' mücadelesi
Japonya Başbakanı Takaichi de kadın milletvekillerinin sayısındaki artışın tuvaletlerde uzun kuyruklara yol açtığını belirterek, mecliste daha fazla kadın tuvaleti yapılması için başlatılan girişime destek verdi.
Aralarında Sanae Takaichi’nin de bulunduğu 50’den fazla kadın milletvekili, 12 Aralık’ta parlamentoya sunulan bir dilekçeyle, Tokyo’daki Temsilciler Meclisi binasında kadınlara ayrılmış tuvalet sayısının artırılmasını talep etti.73 kadın vekile 2 tuvaletDilekçeye göre, erkeklerin ağırlıkta olduğu Meclis’te 73 kadın milletvekiline yalnızca iki tuvalet kabini düşüyor.Geçen yıl Japonya’nın ilk kadın başbakanı olarak seçilen Takaichi’nin de imza attığı talep, muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti’nin (CDP) açıklamasına göre yedi farklı partiden ve bağımsız gruplardan toplam 58 milletvekilinin desteğini aldı.‘Kritik bir sorun’Japonya, siyaset ve iş yaşamının uzun süredir yaşlı erkeklerin egemenliğinde olduğu, kültürel olarak ‘erkek eğemen’ bir ülke olarak biliniyor. Takaichi’nin geçen yıl, ilk kadın başbakan olduğu ülkede, aynı seçimde kadın milletvekili sayısı 73’e yükseldi. Ancak Uluslararası Parlamentolar Birliği’nin (IPU) Parline verilerine göre, kadınlar Temsilciler Meclisi’ndeki sandalyelerin hala yüzde 16’sından azını elinde bulunduruyor.Partiler üstü dilekçede, tuvalet yetersizliğinin 'Meclis çalışmalarının yürütülmesini ve görevlerin yerine getirilmesini olumsuz etkileyebilecek kritik bir sorun' olduğu vurgulandı.Kadınlara oy hakkından önce inşa edildiTokyo’daki Ulusal Meclis binası, Japonya’da kadınlara oy hakkı tanınmasından önce inşa edildi. 1936’da tamamlanan bina, kadınların 1945’te oy hakkı kazanmasından ve bir yıl sonra ilk kadın milletvekilinin seçilmesinden yaklaşık on yıl önce hizmete girdi.
