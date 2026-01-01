Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/istanbulda-yeni-yilin-ilk-gununde-karla-uyandi--1102407604.html
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde karla uyandı
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde karla uyandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. 01.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-01T12:22+0300
2026-01-01T13:03+0300
türki̇ye
i̇stanbul
anadolu yakası
i̇stanbul kar yağışı
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102406913_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eae83512a74351eba16841f9de0e3acb.jpg
İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, bazı ilçelerin özellikle yüksek kesimleri ile binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Gece aralıklarla etkili olan yağış Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntü oluşturdu. Kar yağışı gece başladıMeteorolojinin uyarılarının ardından yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkisini gösterdi.Özellikle Anadolu Yakası'nda bulunan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da binaların çatıları, araçların üstü, yeşil alanlar ve yüksek kesimlerde kar görüldü.Gece aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.Hangi ilçelerde kar yağışı etkili oluyor?Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sultangazi ile Sarıyer'de kar yağışı görülüyor. Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/meteorolojiden-31-kent-icin-sari-alarm-akom-istanbul-icin-saat-verdi-kar-yagisi-etkisini-artiracak-1102403496.html
türki̇ye
i̇stanbul
anadolu yakası
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102406913_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b2a3fb0e1d89db195d562199074edabb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, anadolu yakası, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı
i̇stanbul, anadolu yakası, i̇stanbul kar yağışı, kar yağışı

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde karla uyandı

12:22 01.01.2026 (güncellendi: 13:03 01.01.2026)
© Cüneyt Sevindikİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
© Cüneyt Sevindik
Abone ol
İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, bazı ilçelerin özellikle yüksek kesimleri ile binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Gece aralıklarla etkili olan yağış Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kar yağışı gece başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkisini gösterdi.
Özellikle Anadolu Yakası'nda bulunan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da binaların çatıları, araçların üstü, yeşil alanlar ve yüksek kesimlerde kar görüldü.
Gece aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Hangi ilçelerde kar yağışı etkili oluyor?

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sultangazi ile Sarıyer'de kar yağışı görülüyor. Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 31 kent için sarı alarm, AKOM İstanbul için saat verdi: Kar yağışı etkisini artıracak
11:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала