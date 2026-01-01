https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/istanbulda-yeni-yilin-ilk-gununde-karla-uyandi--1102407604.html

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde karla uyandı

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde karla uyandı

İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. 01.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul’da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, bazı ilçelerin özellikle yüksek kesimleri ile binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Gece aralıklarla etkili olan yağış Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntü oluşturdu. Kar yağışı gece başladıMeteorolojinin uyarılarının ardından yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkisini gösterdi.Özellikle Anadolu Yakası'nda bulunan Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da binaların çatıları, araçların üstü, yeşil alanlar ve yüksek kesimlerde kar görüldü.Gece aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.Hangi ilçelerde kar yağışı etkili oluyor?Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sultangazi ile Sarıyer'de kar yağışı görülüyor. Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Şile, Üsküdar ve Ümraniye'de kar yağışı etkili oluyor.

