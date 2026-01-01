https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/istanbulun-aralik-ayi-enflasyonu-aciklandi-en-cok-artis-hangi-urun-gruplarinda-goruldu-1102410105.html

İstanbul'un aralık ayı enflasyonu açıklandı: En çok artış hangi ürün gruplarında görüldü

İstanbul'un aralık ayı enflasyonu açıklandı: En çok artış hangi ürün gruplarında görüldü

Sputnik Türkiye

İTO, İstanbul'un aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre kentte aralık ayı enflasyonu yüzde 1.23 artarken, yılık yüzde 37.68'e ulaştı. 01.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-01T13:16+0300

2026-01-01T13:16+0300

2026-01-01T13:16+0300

ekonomi̇

i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

aralık

enflasyon

enflasyon oranı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86db066d5056bf16906ec381665f12c1.jpg

İstanbul Ticaret Odası, 2025 Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1.23 olarak gerçekleşti. Verilere göre, 2025 Aralık ayında en yüksek artış lokanta ve oteller harcama grubunda (yüzde 3,24), en yüksek azalış ise giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda (yüzde -0,77) gerçekleşti.İTO'nun İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde bir önceki aya göre; lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3.24, sağlık harcamaları grubunda yüzde 2.93, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 2,25 artış yaşandı. Yine ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2, konut harcamaları grubunda yüzde 1.90, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda artış ise 1.65 olarak açıklandı.Fiyat değişimlerinde ne etkili oldu?İstanbul’da 2025 Aralık ayı fiyat indeksinin oluşumunda; Lokanta ve otel harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri, sağlık Harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri etkili oldu.Yine mevsimsel değişiklikler ve piyasa koşulları da fiyat artışlarında etkili olan faktörler olarak sıralandı. Verilere göre, 2025 Aralık ayında en yüksek artış Lokanta ve Oteller harcama grubunda (yüzde 3,24), en yüksek azalış ise Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda (yüzde -0,77) gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/en-dusuk-emekli-ayligi-icin-kritik-hafta-enflasyon-yuzde-31-olursa-en-dusuk-emekli-zam-orani-ne-1102388618.html

aralık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul ticaret odası (i̇to), aralık, enflasyon, enflasyon oranı