En düşük emekli aylığı için kritik hafta: Enflasyon yüzde 31 olursa en düşük emekli zam oranı ne olur?
En düşük emekli aylığına yapılacak zam pazartesi günü netleşiyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 çıkması halinde, en düşük emekli maaşının yaklaşık 18 bin 900... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
emekli maaşı
en düşük emekli maaşı
emekli maaş zam oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097352762_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aba2ee8a977ba943228591fea0594f4.jpg
Milyonlarca emekli, en düşük emekli aylığına yapılacak zammı bekliyor. Zam oranı, pazartesi günü yapılacak toplantının ardından netleşecek.Türkiye İstatistik Kurumu, 5 Ocak’ta aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veriyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı ve yıl sonu enflasyonu kesinleşmiş olacak.Aynı gün, Ekonomi Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantının ana gündem maddelerinden biri en düşük emekli aylığına yapılacak zam olacak.Zam oranı neye göre belirlenecek?Temmuz ayında en düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılmıştı. Aylık, 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükselmişti. Bu yıl da 6 aylık enflasyon farkı kadar zam yapılması bekleniyor.Enflasyon yüzde 31 olursa ne olacak?Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 olması halinde, en düşük emekli aylığına yüzde 12,28 oranında zam yapılacak.Bu durumda en düşük emekli aylığı yaklaşık 18 bin 900 lira seviyesine çıkacak.Zam için yasal düzenleme nasıl olacak?En düşük emekli aylığının artırılabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu düzenlemenin, AK Parti’nin hazırlayacağı mali kanun teklifinde yer alması bekleniyor.Ocak ayı içinde Meclis’e sunulması planlanan teklifin 14-15 maddeden oluşacağı belirtiliyor. Teklifte:Kanun teklifinin Meclis’te kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, en düşük emekli aylığına yapılacak zam resmileşecek.
