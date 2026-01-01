Yeni yılın ilk gününde İstanbul’da kar engeli: Bazı vapur seferleri durduruldu
15:21 01.01.2026 (güncellendi: 15:22 01.01.2026)
© AA / Hakan Akgünİstanbul’da kar ulaşımı vurdu: Şehir Hatları’nda çok sayıda vapur seferi iptal
© AA / Hakan Akgün
İstanbul’da yeni yılın ilk gününde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. İBB Şehir Hatları çok sayıda hatta vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Yeni yılın ilk gününde İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışı özellikle Boğaz hattı ve Adalar seferlerinde iptalleri beraberinde getirdi.
Şehir Hatları’ndan açıklama
İstanbul’da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandığını açıkladı.
İptal edilen vapur seferleri
Kar yağışı nedeniyle iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş.
