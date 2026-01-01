Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da kar engeli: Bazı vapur seferleri durduruldu
Yeni yılın ilk gününde İstanbul’da kar engeli: Bazı vapur seferleri durduruldu
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. İBB Şehir Hatları çok sayıda hatta vapur...
Yeni yılın ilk gününde İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışı özellikle Boğaz hattı ve Adalar seferlerinde iptalleri beraberinde getirdi.Şehir Hatları’ndan açıklamaİstanbul’da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandığını açıkladı. İptal edilen vapur seferleriKar yağışı nedeniyle iptal edilen seferler şöyle sıralandı:İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş.
15:21 01.01.2026 (güncellendi: 15:22 01.01.2026)
Abone ol
İstanbul’da yeni yılın ilk gününde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. İBB Şehir Hatları çok sayıda hatta vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Yeni yılın ilk gününde İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışı özellikle Boğaz hattı ve Adalar seferlerinde iptalleri beraberinde getirdi.

Şehir Hatları’ndan açıklama

İstanbul’da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandığını açıkladı.

İptal edilen vapur seferleri

Kar yağışı nedeniyle iptal edilen seferler şöyle sıralandı:

İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş.
