Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da kar engeli: Bazı vapur seferleri durduruldu

Yeni yılın ilk gününde İstanbul’da kar engeli: Bazı vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı. İBB Şehir Hatları çok sayıda hatta vapur... 01.01.2026

Yeni yılın ilk gününde İstanbul genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışı özellikle Boğaz hattı ve Adalar seferlerinde iptalleri beraberinde getirdi.Şehir Hatları’ndan açıklamaİstanbul’da, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandığını açıkladı. İptal edilen vapur seferleriKar yağışı nedeniyle iptal edilen seferler şöyle sıralandı:İstinye-Çubuklu, Beşiktaş-Kadıköy-Eminönü, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer, Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Adalar-Beşiktaş, Kısa Boğaz Turu, Uzun Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Bostancı-Adalar ring, Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Bostancı-Moda-Kabataş.

