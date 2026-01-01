https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/istanbul-yeni-yila-kutlamalarla-girdi-1102402449.html

İstanbul yeni yıla kutlamalarla girdi

İstanbul'da meydanlarda, caddelerde toplanan binlerce kişi 2026'yı havai fişekler, ıslık ve alkışlarla karşıladı. Kentin en kalabalık yerleri Taksim, Beşiktaş... 01.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'da Avrupa Yakası'nda her yıl kutlamaların merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde toplanan kalabalık saatlerin 00.00'ı göstermesiyle geri sayımla alkışlar eşliğinde yeni yılı karşıladı.Havai fişek gösterisi eşliğinde yeni yıla 'merhaba' diyenler, coşkuyla dans edip birbirlerine sarılarak 2026'nın gelişini kutladı.Beşiktaş'taki kutlamaların merkezi olan Ortaköy'de de geri sayım ve alkışlar eşliğinde coşkuyla yeni yıl karşılandı.Kimisi İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi, kimisi de gökyüzüne balonlar bıraktı.Yılbaşı kutlamalarının yoğun olarak yaşandığı Şişli Nişantaşı'nda ise geçen yıllara göre bu yıl yoğunluğun az olduğu gözlendi.Bakırköy'de ilçe sakinleri yeni yılın ilk dakikalarını birlikte karşılamak için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Fotoğraflar çekip şarkılar söyleyenler soğuğa rağmen yeni yılı meydanda birlikte karşıladı.Fatih'te Sarayburnu'na gelen çok sayıda kent sakini ve turist, Boğaz manzarası eşliğinde yeni yıla girdi. Anadolu Yakası'nın kutlama merkezi Kadıköy olduAnadolu Yakası'nda ise Kadıköy Çarşı ve İskele meydanları başta olmak merkezi yerlerde bir araya gelenler 2026'nın gelişini coşkuyla karşıladı.Saatler gece yarısını gösterdiğinde yüzlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını yakarak geri sayım eşliğinde yeni yıla girdi.Havai fişeklerin atıldığı kutlamalarda yeni yılı sevinç çığlıkları atarak, müzik eşliğinde dans ederek karşılayanlar oldu.Bağdat Caddesi'nde araçlarıyla ilerleyen sürücüler korna çalarak, bazıları da konfeti patlarak yeni yıla girdi.Yeni yıla girilmesiyle birlikte yapılan havai fişek gösterileri kentin birçok noktasından görüldü.

