Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
Sputnik Türkiye
Yeni yılı ilk karşılayan ülkelerden biri olan Avustralya havai fişeklerle 2026'ya 'merhaba' dedi. 31.12.2025, Sputnik Türkiye
Avustralya'nın Sydney kentininin limanı, yeni yılın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen havai fişek gösterisiyle renk cümbüşüne sahne oldu.
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

19:46 31.12.2025
Yeni yılı ilk karşılayan ülkelerden biri olan Avustralya havai fişeklerle 2026'ya 'merhaba' dedi.
Avustralya'nın Sydney kentininin limanı, yeni yılın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen havai fişek gösterisiyle renk cümbüşüne sahne oldu.
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
© AA / Claudio Galdames Alarcon
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
© Claudio Galdames Alarcon
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
© AA / Claudio Galdames Alarcon
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
© AA / Claudio Galdames Alarcon
Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
