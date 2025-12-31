Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
Yeni yılı ilk karşılayan ülkelerden biri olan Avustralya havai fişeklerle 2026'ya 'merhaba' dedi.
Avustralya'nın Sydney kentininin limanı, yeni yılın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen havai fişek gösterisiyle renk cümbüşüne sahne oldu.
© AA / Claudio Galdames AlarconAvustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi
