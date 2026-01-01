https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/istanbul-valiligi-ana-arterler-basta-olmak-uzere-tum-yollar-aciktir-1102420160.html

İstanbul Valiliği: Ana arterler başta olmak üzere tüm yollar açıktır

İstanbul Valiliği, başta ana arterler olmak üzere bütün yolların açık olduğunu ve karla mücadele çalışmalarına devam edildiğini açıkladı. 01.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Vali Davut Gül, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde, İstanbul’da etkili olan kar yağışı ile mücadele çalışmalarını takip etti ve bilgi aldı.Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

