İstanbul Valiliği: Ana arterler başta olmak üzere tüm yollar açıktır
İstanbul Valiliği, başta ana arterler olmak üzere bütün yolların açık olduğunu ve karla mücadele çalışmalarına devam edildiğini açıkladı. 01.01.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Vali Davut Gül, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde, İstanbul’da etkili olan kar yağışı ile mücadele çalışmalarını takip etti ve bilgi aldı.Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Valiliği, başta ana arterler olmak üzere bütün yolların açık olduğunu ve karla mücadele çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Vali Davut Gül, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde, İstanbul’da etkili olan kar yağışı ile mücadele çalışmalarını takip etti ve bilgi aldı.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
İstanbul Valiliği olarak karla mücadele tedbirlerimizi aldık. İlimizde hayatı olumsuz etkileyen bir yağış bulunmamakta, ana arterler başta olmak üzere tüm yollar açıktır. Tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde 7/24 sahada karla mücadele çalışmalarına devam ediyor, süreci takip ediyoruz.
