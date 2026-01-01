https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/cin-tatbikatlari-sonrasi-tayvandan-mesaj-egemenligimizi-savunacagiz-1102411819.html
Çin tatbikatları sonrası Tayvan’dan mesaj: 'Egemenliğimizi savunacağız'
Çin tatbikatları sonrası Tayvan’dan mesaj: 'Egemenliğimizi savunacağız'
01.01.2026
Tayvan lideri Lai Ching-te, Çin’in ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatların ardından yaptığı yeni yıl konuşmasında, ülkesinin egemenliğini koruma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Açıklamasında, Tayvan’ın savunma kapasitesini artırmaya devam edeceğini belirtti.Lai, Çin’in son tatbikatlarda Tayvan’ın yeni savunma kabiliyetlerini 'varsayımsal hedef' olarak ele aldığını aktararak, bunun güvenlik açısından ciddi bir mesaj taşıdığını söyledi. Savunma bütçesinin artırılmasını öngören planın parlamentodaki siyasi tıkanıklık nedeniyle beklemede olduğunu da hatırlattı.'En kötüsüne hazır olmalıyız'Lai, “Gelecek yıl kritik olacak. En kötü senaryoya hazırlanmalı ama en iyi ihtimali de umut etmeliyiz” dedi. Çin ile diyalog kapısının kapalı olmadığını vurgulayan Tayvan lideri, 'eşitlik ve karşılıklı saygı' temelinde temaslara açık olduklarını ifade etti.“Çin, Tayvan halkının demokratik ve özgür yaşam tercihini kabul ettiği sürece iş birliği mümkündür” sözleri de konuşmada öne çıktı.Pekin’den sert tepkiÇin tarafı ise Lai’nin açıklamalarını sert dille eleştirdi. Çin’in Tayvan İşleri Ofisi, konuşmanın 'yanıltıcı ve düşmanca ifadeler' içerdiğini belirtti. Açıklamada, “Lai Ching-te’nin sözleri kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” denildi.
'En kötüsüne hazır olmalıyız'
Çin ordusu, kısa süre önce 'Adalet Görevi 2025
' adı altında düzenlenen tatbikatlarda ada çevresine savaş uçakları, gemiler ve roket sistemleri konuşlandırmıştı. Tatbikatlar, ABD’nin
Tayvan’a yönelik yeni silah satışından kısa süre sonra yapılmıştı.