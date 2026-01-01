Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/cin-tatbikatlari-sonrasi-tayvandan-mesaj-egemenligimizi-savunacagiz-1102411819.html
Çin tatbikatları sonrası Tayvan’dan mesaj: 'Egemenliğimizi savunacağız'
Çin tatbikatları sonrası Tayvan’dan mesaj: 'Egemenliğimizi savunacağız'
Sputnik Türkiye
Tayvan lideri Lai Ching-te, Çin’in geniş çaplı askeri tatbikatlarının ardından 'egemenliği koruma kararlılığını' ifade etti. Tayvan yönetimi, savunmayı... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-01T14:57+0300
2026-01-01T14:57+0300
dünya
asya & pasifik
tayvan
çin
pekin
tatbikat
askeri tatbikat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089368185_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a4ae54bc6c5d6670decea64e0e5b5c22.jpg
Tayvan lideri Lai Ching-te, Çin’in ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatların ardından yaptığı yeni yıl konuşmasında, ülkesinin egemenliğini koruma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Açıklamasında, Tayvan’ın savunma kapasitesini artırmaya devam edeceğini belirtti.Lai, Çin’in son tatbikatlarda Tayvan’ın yeni savunma kabiliyetlerini 'varsayımsal hedef' olarak ele aldığını aktararak, bunun güvenlik açısından ciddi bir mesaj taşıdığını söyledi. Savunma bütçesinin artırılmasını öngören planın parlamentodaki siyasi tıkanıklık nedeniyle beklemede olduğunu da hatırlattı.'En kötüsüne hazır olmalıyız'Lai, “Gelecek yıl kritik olacak. En kötü senaryoya hazırlanmalı ama en iyi ihtimali de umut etmeliyiz” dedi. Çin ile diyalog kapısının kapalı olmadığını vurgulayan Tayvan lideri, 'eşitlik ve karşılıklı saygı' temelinde temaslara açık olduklarını ifade etti.“Çin, Tayvan halkının demokratik ve özgür yaşam tercihini kabul ettiği sürece iş birliği mümkündür” sözleri de konuşmada öne çıktı.Pekin’den sert tepkiÇin tarafı ise Lai’nin açıklamalarını sert dille eleştirdi. Çin’in Tayvan İşleri Ofisi, konuşmanın 'yanıltıcı ve düşmanca ifadeler' içerdiğini belirtti. Açıklamada, “Lai Ching-te’nin sözleri kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/japonya-parlemontosunda-daha-fazla-kadin-tuvaleti-mucadelesi-1102410578.html
tayvan
çin
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089368185_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9499edc583427f65eea16b79fd13479.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, tayvan, çin, pekin, tatbikat, askeri tatbikat
asya & pasifik, tayvan, çin, pekin, tatbikat, askeri tatbikat

Çin tatbikatları sonrası Tayvan’dan mesaj: 'Egemenliğimizi savunacağız'

14:57 01.01.2026
© AA / Daniel CengTaycan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te
Taycan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
© AA / Daniel Ceng
Abone ol
Tayvan lideri Lai Ching-te, Çin’in geniş çaplı askeri tatbikatlarının ardından 'egemenliği koruma kararlılığını' ifade etti. Tayvan yönetimi, savunmayı güçlendirme mesajı verirken Pekin’den sert açıklamalar geldi.
Tayvan lideri Lai Ching-te, Çin’in ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatların ardından yaptığı yeni yıl konuşmasında, ülkesinin egemenliğini koruma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Açıklamasında, Tayvan’ın savunma kapasitesini artırmaya devam edeceğini belirtti.
Lai, Çin’in son tatbikatlarda Tayvan’ın yeni savunma kabiliyetlerini 'varsayımsal hedef' olarak ele aldığını aktararak, bunun güvenlik açısından ciddi bir mesaj taşıdığını söyledi. Savunma bütçesinin artırılmasını öngören planın parlamentodaki siyasi tıkanıklık nedeniyle beklemede olduğunu da hatırlattı.

'En kötüsüne hazır olmalıyız'

Lai, “Gelecek yıl kritik olacak. En kötü senaryoya hazırlanmalı ama en iyi ihtimali de umut etmeliyiz” dedi. Çin ile diyalog kapısının kapalı olmadığını vurgulayan Tayvan lideri, 'eşitlik ve karşılıklı saygı' temelinde temaslara açık olduklarını ifade etti.
Çin, Tayvan halkının demokratik ve özgür yaşam tercihini kabul ettiği sürece iş birliği mümkündür” sözleri de konuşmada öne çıktı.

Pekin’den sert tepki

Çin tarafı ise Lai’nin açıklamalarını sert dille eleştirdi. Çin’in Tayvan İşleri Ofisi, konuşmanın 'yanıltıcı ve düşmanca ifadeler' içerdiğini belirtti. Açıklamada, “Lai Ching-te’nin sözleri kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” denildi.
Çin ordusu, kısa süre önce 'Adalet Görevi 2025' adı altında düzenlenen tatbikatlarda ada çevresine savaş uçakları, gemiler ve roket sistemleri konuşlandırmıştı. Tatbikatlar, ABD’nin Tayvan’a yönelik yeni silah satışından kısa süre sonra yapılmıştı.
Takaiçi Sanae, Liberal Demokrat Partinin (LDP) yeni lideri oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
DÜNYA
Japonya parlemontosunda 'daha fazla kadın tuvaleti' mücadelesi
14:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала