https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/cin-tatbikatlari-sonrasi-tayvandan-mesaj-egemenligimizi-savunacagiz-1102411819.html

Çin tatbikatları sonrası Tayvan’dan mesaj: 'Egemenliğimizi savunacağız'

Çin tatbikatları sonrası Tayvan’dan mesaj: 'Egemenliğimizi savunacağız'

Sputnik Türkiye

Tayvan lideri Lai Ching-te, Çin’in geniş çaplı askeri tatbikatlarının ardından 'egemenliği koruma kararlılığını' ifade etti. Tayvan yönetimi, savunmayı... 01.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-01T14:57+0300

2026-01-01T14:57+0300

2026-01-01T14:57+0300

dünya

asya & pasifik

tayvan

çin

pekin

tatbikat

askeri tatbikat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089368185_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a4ae54bc6c5d6670decea64e0e5b5c22.jpg

Tayvan lideri Lai Ching-te, Çin’in ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatların ardından yaptığı yeni yıl konuşmasında, ülkesinin egemenliğini koruma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Açıklamasında, Tayvan’ın savunma kapasitesini artırmaya devam edeceğini belirtti.Lai, Çin’in son tatbikatlarda Tayvan’ın yeni savunma kabiliyetlerini 'varsayımsal hedef' olarak ele aldığını aktararak, bunun güvenlik açısından ciddi bir mesaj taşıdığını söyledi. Savunma bütçesinin artırılmasını öngören planın parlamentodaki siyasi tıkanıklık nedeniyle beklemede olduğunu da hatırlattı.'En kötüsüne hazır olmalıyız'Lai, “Gelecek yıl kritik olacak. En kötü senaryoya hazırlanmalı ama en iyi ihtimali de umut etmeliyiz” dedi. Çin ile diyalog kapısının kapalı olmadığını vurgulayan Tayvan lideri, 'eşitlik ve karşılıklı saygı' temelinde temaslara açık olduklarını ifade etti.“Çin, Tayvan halkının demokratik ve özgür yaşam tercihini kabul ettiği sürece iş birliği mümkündür” sözleri de konuşmada öne çıktı.Pekin’den sert tepkiÇin tarafı ise Lai’nin açıklamalarını sert dille eleştirdi. Çin’in Tayvan İşleri Ofisi, konuşmanın 'yanıltıcı ve düşmanca ifadeler' içerdiğini belirtti. Açıklamada, “Lai Ching-te’nin sözleri kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/japonya-parlemontosunda-daha-fazla-kadin-tuvaleti-mucadelesi-1102410578.html

tayvan

çin

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, tayvan, çin, pekin, tatbikat, askeri tatbikat