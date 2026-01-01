https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/bulgaristan-euroya-gecti-toplum-ikiye-bolundu-1102420505.html

Bulgaristan Euro'ya geçti: Toplum ikiye bölündü

1 Ocak

Bulgaristan, 1 Ocak itibarıyla euroyu resmi para birimi olarak kullanmaya başladı. Böylece ülke, euro bölgesinin 21’inci üyesi oldu. Lev, 1 euro = 1.96 lev sabit kuru üzerinden tarihe karıştı.Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yeni yıl mesajında bu adımı 'Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne tam entegrasyonunun son halkası' olarak nitelendirdi. Radev, bu sürecin ülkenin tarihsel ve kültürel birikiminin doğal sonucu olduğunu söyledi.Geçiş süreci nasıl olacak?Vatandaşlar bir ay boyunca hem leva hem euro ile ödeme yapabilecek. Ancak para üstü yalnızca euro olarak verilecek. Eski paralar 30 Haziran'a kadar bankalarda ve postanelerde ücretsiz olarak değiştirilebilecek. Bulgaristan Merkez Bankası ise bu işlemi süresiz sürdürecek.Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da Bulgaristan’ın euro ailesine katılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.Toplum ikiye bölünmüş durumdaKamuoyunda ise tablo net değil. Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan ankette halkın yüzde 58'inin AB üyeliğinin Bulgaristan için faydalı olduğunu söylüyordu. Fakat 2007'de AB'ye katılan ülkede yapılan başka bir anket sonuçları ise halkın euro'ya geçişi desteklemediği yönünde olmuştu.Yapılan Eurobarometre anketine göre, halkın yüzde 53’ü euroya geçişe karşı, yüzde 45’i ise destekliyor. En büyük endişe ise fiyatların artacağı yönünde.

