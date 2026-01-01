Türkiye
Başakşehir'de kontrolden çıkan tır, binaya çarptı
Başakşehir'de kontrolden çıkan tır, binaya çarptı
01.01.2026
2026-01-01T14:50+0300
2026-01-01T14:50+0300
trafik kazası
başakşehir
Başakşehir'de, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkan ve vinç taşıyan tırın 2 katlı binaya çarptı. Büyük korku yaratan olay sonrasında bina boşaltıldı, 30 kişi tahliye edildi.Vinç taşırken bir anda kaymaya başladıBaşakşehir'de Gökdemir Caddesi'nde, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkan, vinç taşıyan tır hızla kayarak önce iki otomobile daha sonra da iki katlı binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 daire ile 3 dükkan bulunan binada ikamet eden 30 kişiyi tahliye etti.
trafik kazası, başakşehir
trafik kazası, başakşehir

Başakşehir'de kontrolden çıkan tır, binaya çarptı

14:50 01.01.2026
Başakşehir'de iş makinesi taşıyan tır iki katlı binaya çarptı.
Başakşehir'de, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkan ve vinç taşıyan tırın 2 katlı binaya çarptı. Büyük korku yaratan olay sonrasında bina boşaltıldı, 30 kişi tahliye edildi.

Vinç taşırken bir anda kaymaya başladı

Başakşehir'de Gökdemir Caddesi'nde, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkan, vinç taşıyan tır hızla kayarak önce iki otomobile daha sonra da iki katlı binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, 4 daire ile 3 dükkan bulunan binada ikamet eden 30 kişiyi tahliye etti.
