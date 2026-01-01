https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/akomdan-istanbul-icin-buzlanma-ve-don-uyarisi-1102410988.html

AKOM'dan İstanbul için buzlanma ve don uyarısı

Sputnik Türkiye

AKOM, etkisini artıran yağ yağışı nedeniyle yarın sabaha kadar buzlanma ve don uyarısında bulundu. 01.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-01T13:56+0300

türki̇ye

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

anadolu yakası

i̇stanbul kar yağışı

kar yağışı

yoğun kar yağışı

buzlanma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102410832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3356befbe2a41c8856f02a20793aa013.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehirde öğleden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yarın sabaha kadar buzlanma ve donun görüleceğini belirterek İstanbulluları uyardı. Kar yağışı 18.00'e kadar sürecekAKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar yağışının öğleden itibaren Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'nın çevresi ile Anadolu Yakası'nın genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olacağı, hava sıcaklığının -1 ile 3 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.Kar yağışının saat 18.00'den itibaren etkisini kaybedeceği ancak buzlanma ve don hadiselerinin yarın sabah saatlerine kadar etkili olabileceği öngörülüyor.İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?İstanbul'da yarın en düşük 1, en yüksek 8 derecede sıcaklık ile parçalı bulutlu havanın olacağı tahmin ediliyor. Yağış beklenmeyen ve hava sıcaklığının 7-16 derece arasında seyredeceği aktarılan hafta sonu, lodos fırtınası yaşanması, pazartesi parçalı bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.Kentte salı günü yağmur, çarşamba günü ise kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

2026

