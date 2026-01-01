Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/akaryakit-fiyatlarinda-son-durum-benzin-ve-motorine-zam-geldi-1102405300.html
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin ve motorine zam geldi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin ve motorine zam geldi
Sputnik Türkiye
ÖTV artışıyla birlikte akaryakıt fiyatları 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrası benzine... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-01T12:06+0300
2026-01-01T12:06+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2fc55f12d4c02623fa6455d077ef27c8.jpg
Yeni yılın ilk günüyle birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan artış, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 artırıldı. Bu düzenleme, litre fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıdı.Benzin ve motorine zam geldiYapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı 1,16 TL, motorinin litre fiyatı ise 1,08 TL arttı. Zamlı fiyatlar 1 Ocak 2026 itibarıyla tabelalara yansıdı. LPG fiyatlarında ise herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı.İstanbul akaryakıt fiyatları (1 Ocak 2026)İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkara ve İzmir’de güncel fiyatlarAnkaraİzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/otvsiz-otomobilde-ust-sinir-degisti-hangi-araclar-alinabiliyor-1102404270.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096166645_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83771fd9412c3552182590ad38d7541b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin, benzin fiyatları, motorin
benzin, benzin fiyatları, motorin

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin ve motorine zam geldi

12:06 01.01.2026
© AA / İsmail AslandağBenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
ÖTV artışıyla birlikte akaryakıt fiyatları 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrası benzine 1,16 TL, motorine 1,08 TL zam yapıldı.
Yeni yılın ilk günüyle birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan artış, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 artırıldı. Bu düzenleme, litre fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıdı.

Benzin ve motorine zam geldi

Yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı 1,16 TL, motorinin litre fiyatı ise 1,08 TL arttı. Zamlı fiyatlar 1 Ocak 2026 itibarıyla tabelalara yansıdı. LPG fiyatlarında ise herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı.

İstanbul akaryakıt fiyatları (1 Ocak 2026)

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 53,15 TL
Motorin: 54,46 TL
LPG: 29,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 52,94 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 28,40 TL

Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar

Ankara
Benzin: 53,97 TL
Motorin: 55,43 TL
LPG: 28,92 TL
İzmir
Benzin: 54,30 TL
Motorin: 55,76 TL
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2026
EKONOMİ
ÖTV’siz otomobilde üst sınır değişti: Hangi araçlar alınabiliyor?
11:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала