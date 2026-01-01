https://anlatilaninotesi.com.tr/20260101/akaryakit-fiyatlarinda-son-durum-benzin-ve-motorine-zam-geldi-1102405300.html
Akaryakıt fiyatlarında son durum: Benzin ve motorine zam geldi
ÖTV artışıyla birlikte akaryakıt fiyatları 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sonrası benzine... 01.01.2026, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
Yeni yılın ilk günüyle birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan artış, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 artırıldı. Bu düzenleme, litre fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıdı.Benzin ve motorine zam geldiYapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı 1,16 TL, motorinin litre fiyatı ise 1,08 TL arttı. Zamlı fiyatlar 1 Ocak 2026 itibarıyla tabelalara yansıdı. LPG fiyatlarında ise herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı.İstanbul akaryakıt fiyatları (1 Ocak 2026)İstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkara ve İzmir’de güncel fiyatlarAnkaraİzmir
