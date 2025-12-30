https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/yaslanan-bagisiklik-sistemi-genclesiyor-bilim-insanlari-devrim-niteliginde-bir-yontem-gelistirdi-1102367110.html
Yaşlanan bağışıklık sistemi gençleşiyor: Bilim insanları devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi
Yaşlandıkça vücudumuzun savunma sistemi olan bağışıklık da zayıflamaya başlıyor. Özellikle hastalıklarla savaşan T hücrelerinin sayısı ve etkinliği azalıyor. Bu durum, yaşlı bireyleri enfeksiyonlara ve bazı hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Geleneksel olarak bu hücrelerin olgunlaştığı timüs bezi, erken yetişkinlikten itibaren küçülüyor ve fonksiyonunu kaybediyor.Karaciğer geçici bir üretim üssüne dönüştürülüyorAraştırmacılar, bu soruna kökten bir çözüm aradı. Timüs bezinin yaptığı işi geçici olarak vücudun başka bir organına yaptırmanın yolunu buldular. Bu organ, yaşlanmaya rağmen protein üretme kapasitesi yüksek olan ve T hücrelerinin de dolaştığı kanı filtreleyen karaciğer oldu.Farelerde Çarpıcı SonuçlarDeneyler, 18 aylık (insan yaşıyla yaklaşık 50'li yaş) farelerde yapıldı. Dört hafta boyunca verilen mRNA tedavisi sonrasında, yaşlı farelerin T hücre popülasyonlarında hem sayı hem de çeşitlilik açısından belirgin bir artış gözlemlendi.Araştırmacılar daha sonra bu yöntemin aşı etkinliğini artırıp artırmadığını test etti. mRNA tedavisi gören yaşlı farelere aşı yapıldığında, tedavi görmeyen yaşıtlarına kıyasla iki kat daha fazla hedefe yönelik T hücresi ürettikleri görüldü.En dikkat çekici sonuçlardan biri ise kanser immünoterapisiyle birlikte elde edildi. mRNA tedavisi alan yaşlı farelere tümör yerleştirildikten sonra standart bir immünoterapi ilacı verildi. Sadece ilaç alan farelere göre, mRNA tedavisi de görenlerin yaşam süreleri belirgin şekilde uzadı ve daha yüksek oranda hayatta kaldı.Bu araştırma, Nature dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmanın kıdemli yazarı Feng Zhang, başyazarı ise eski MIT doktora sonrası araştırmacısı Mirco Friedrich'tir.
Yaşlandıkça vücudumuzun savunma sistemi olan bağışıklık da zayıflamaya başlıyor. Özellikle hastalıklarla savaşan T hücrelerinin sayısı ve etkinliği azalıyor. Bu durum, yaşlı bireyleri enfeksiyonlara ve bazı hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Geleneksel olarak bu hücrelerin olgunlaştığı timüs bezi, erken yetişkinlikten itibaren küçülüyor ve fonksiyonunu kaybediyor.
Karaciğer geçici bir üretim üssüne dönüştürülüyor
Araştırmacılar, bu soruna kökten bir çözüm aradı. Timüs bezinin yaptığı işi geçici olarak vücudun başka bir organına yaptırmanın yolunu buldular. Bu organ, yaşlanmaya rağmen protein üretme kapasitesi yüksek olan ve T hücrelerinin de dolaştığı kanı filtreleyen karaciğer oldu.
Farelerde Çarpıcı Sonuçlar
Deneyler, 18 aylık (insan yaşıyla yaklaşık 50'li yaş) farelerde yapıldı. Dört hafta boyunca verilen mRNA tedavisi sonrasında, yaşlı farelerin T hücre popülasyonlarında hem sayı hem de çeşitlilik açısından belirgin bir artış gözlemlendi.
Araştırmacılar daha sonra bu yöntemin aşı etkinliğini artırıp artırmadığını test etti. mRNA tedavisi gören yaşlı farelere aşı yapıldığında, tedavi görmeyen yaşıtlarına kıyasla iki kat daha fazla hedefe yönelik T hücresi ürettikleri görüldü.
En dikkat çekici sonuçlardan biri ise kanser immünoterapisiyle birlikte elde edildi. mRNA tedavisi alan yaşlı farelere tümör yerleştirildikten sonra standart bir immünoterapi ilacı verildi. Sadece ilaç alan farelere göre, mRNA tedavisi de görenlerin yaşam süreleri belirgin şekilde uzadı ve daha yüksek oranda hayatta kaldı.
Bu araştırma, Nature dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmanın kıdemli yazarı Feng Zhang, başyazarı ise eski MIT doktora sonrası araştırmacısı Mirco Friedrich'tir.