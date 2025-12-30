Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/yaslanan-bagisiklik-sistemi-genclesiyor-bilim-insanlari-devrim-niteliginde-bir-yontem-gelistirdi-1102367110.html
Yaşlanan bağışıklık sistemi gençleşiyor: Bilim insanları devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi
Yaşlanan bağışıklık sistemi gençleşiyor: Bilim insanları devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, yaşla zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek için mRNA teknolojisini kullandı. Yeni yöntem, yaşlı farelerde T hücrelerini yenileyerek... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T14:11+0300
2025-12-30T14:11+0300
sağlik
mit
nature (dergi)
fare
bağışıklık sistemi
bağışıklık
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101547124_0:57:1079:664_1920x0_80_0_0_1cc585a3f2ea71baa33f13002a8357ce.jpg
Yaşlandıkça vücudumuzun savunma sistemi olan bağışıklık da zayıflamaya başlıyor. Özellikle hastalıklarla savaşan T hücrelerinin sayısı ve etkinliği azalıyor. Bu durum, yaşlı bireyleri enfeksiyonlara ve bazı hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Geleneksel olarak bu hücrelerin olgunlaştığı timüs bezi, erken yetişkinlikten itibaren küçülüyor ve fonksiyonunu kaybediyor.Karaciğer geçici bir üretim üssüne dönüştürülüyorAraştırmacılar, bu soruna kökten bir çözüm aradı. Timüs bezinin yaptığı işi geçici olarak vücudun başka bir organına yaptırmanın yolunu buldular. Bu organ, yaşlanmaya rağmen protein üretme kapasitesi yüksek olan ve T hücrelerinin de dolaştığı kanı filtreleyen karaciğer oldu.Farelerde Çarpıcı SonuçlarDeneyler, 18 aylık (insan yaşıyla yaklaşık 50'li yaş) farelerde yapıldı. Dört hafta boyunca verilen mRNA tedavisi sonrasında, yaşlı farelerin T hücre popülasyonlarında hem sayı hem de çeşitlilik açısından belirgin bir artış gözlemlendi.Araştırmacılar daha sonra bu yöntemin aşı etkinliğini artırıp artırmadığını test etti. mRNA tedavisi gören yaşlı farelere aşı yapıldığında, tedavi görmeyen yaşıtlarına kıyasla iki kat daha fazla hedefe yönelik T hücresi ürettikleri görüldü.En dikkat çekici sonuçlardan biri ise kanser immünoterapisiyle birlikte elde edildi. mRNA tedavisi alan yaşlı farelere tümör yerleştirildikten sonra standart bir immünoterapi ilacı verildi. Sadece ilaç alan farelere göre, mRNA tedavisi de görenlerin yaşam süreleri belirgin şekilde uzadı ve daha yüksek oranda hayatta kaldı.Bu araştırma, Nature dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmanın kıdemli yazarı Feng Zhang, başyazarı ise eski MIT doktora sonrası araştırmacısı Mirco Friedrich'tir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/bilim-insanlari-marsta-elektrik-ureten-toz-firtinalari-kesfetti-1102365703.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101547124_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_1aa3e139c3176a1643dc28707fd808da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mit, nature (dergi), fare, bağışıklık sistemi, bağışıklık, araştırma
mit, nature (dergi), fare, bağışıklık sistemi, bağışıklık, araştırma

Yaşlanan bağışıklık sistemi gençleşiyor: Bilim insanları devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdi

14:11 30.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturVirüs ve hücre
Virüs ve hücre - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Bilim insanları, yaşla zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendirmek için mRNA teknolojisini kullandı. Yeni yöntem, yaşlı farelerde T hücrelerini yenileyerek aşı ve kanser tedavisine verilen yanıtı güçlendirdi.
Yaşlandıkça vücudumuzun savunma sistemi olan bağışıklık da zayıflamaya başlıyor. Özellikle hastalıklarla savaşan T hücrelerinin sayısı ve etkinliği azalıyor. Bu durum, yaşlı bireyleri enfeksiyonlara ve bazı hastalıklara karşı daha savunmasız hale getiriyor. Geleneksel olarak bu hücrelerin olgunlaştığı timüs bezi, erken yetişkinlikten itibaren küçülüyor ve fonksiyonunu kaybediyor.

Karaciğer geçici bir üretim üssüne dönüştürülüyor


Araştırmacılar, bu soruna kökten bir çözüm aradı. Timüs bezinin yaptığı işi geçici olarak vücudun başka bir organına yaptırmanın yolunu buldular. Bu organ, yaşlanmaya rağmen protein üretme kapasitesi yüksek olan ve T hücrelerinin de dolaştığı kanı filtreleyen karaciğer oldu.

Farelerde Çarpıcı Sonuçlar


Deneyler, 18 aylık (insan yaşıyla yaklaşık 50'li yaş) farelerde yapıldı. Dört hafta boyunca verilen mRNA tedavisi sonrasında, yaşlı farelerin T hücre popülasyonlarında hem sayı hem de çeşitlilik açısından belirgin bir artış gözlemlendi.
Araştırmacılar daha sonra bu yöntemin aşı etkinliğini artırıp artırmadığını test etti. mRNA tedavisi gören yaşlı farelere aşı yapıldığında, tedavi görmeyen yaşıtlarına kıyasla iki kat daha fazla hedefe yönelik T hücresi ürettikleri görüldü.
En dikkat çekici sonuçlardan biri ise kanser immünoterapisiyle birlikte elde edildi. mRNA tedavisi alan yaşlı farelere tümör yerleştirildikten sonra standart bir immünoterapi ilacı verildi. Sadece ilaç alan farelere göre, mRNA tedavisi de görenlerin yaşam süreleri belirgin şekilde uzadı ve daha yüksek oranda hayatta kaldı.
Bu araştırma, Nature dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmanın kıdemli yazarı Feng Zhang, başyazarı ise eski MIT doktora sonrası araştırmacısı Mirco Friedrich'tir.
Mars’taki toz fırtınalarında elektrik kıvılcımları tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
YAŞAM
Bilim insanları Mars'ta elektrik üreten toz fırtınaları keşfetti
13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала