Yol Arkadaşı’nda 2025’in özeti

Gazeteci Mustafa Hoş, 2025 yılının son Yol Arkadaşı programında dinleyicilerine bu senenin akılda kalan haberlerini aktardı. Hoş, günün öne çıkan başlıklarıyla... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik’te hafta içi her gün yayınlanan Yol Arkadaşı programının bu yılki son programında 2025 senesi içerisinde neler yaşandığını anlattı.Hoş, radyo programı aracılığıyla başlattığı “Okullarda bir öğün bile olsa ücretsiz yemek verilsin” kampanyasını, ‘Yılın en utanç verici kampanyası’ olarak duyurdu.Yılın en çok zamlanan ürünü ‘limon’ olurken, 2025’e damga vuran olayların başında gelen Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında da yeni gelişmeler yaşandı. Ersoy, itirafçı oldu ancak söyledikleri yeterli bulunmamasından ötürü cezaevine tekrar gönderildi.Yol Arkadaşı programında bulunan konu başlıkları, bu sene içinde yaşanan gelişmelere göre yorumlandı. Yılın yalanı, Sabancı’nın ‘geçinemiyorum’ sözleri oldu. Geç Bunları kategorisinde ödül, ‘Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmuş’ haberine gitti.İşçileri eylem yaptığı Buca Belediyesi’nin başkanı Puket tatilinde görüntülenirken; Bedri Usta isimli mekana da bakanlık tarafından cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı.Yol Arkadaşı programının vazgeçilmez bölümü ‘Türkiye hukuk devletidir’ kısmında ise 1 yıl içerisinde ‘hukuk devleti’nde nelerin olup, nelerin olamadığı tartışıldı.Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir okul müdürünün, otizmli öğrencisini merdivenden attığı görüntüler ve öğrencinin annesinin konuk olduğunda anlattığı ifadeler hatırlanırken; tüyler ürperten ‘Kırkağaç Yamyamı’ hakkında bilinmeyenler de konuşuldu.

