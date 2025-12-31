Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/yol-arkadasinda-2025in-ozeti-1102399376.html
Yol Arkadaşı’nda 2025’in özeti
Yol Arkadaşı’nda 2025’in özeti
Sputnik Türkiye
Gazeteci Mustafa Hoş, 2025 yılının son Yol Arkadaşı programında dinleyicilerine bu senenin akılda kalan haberlerini aktardı. Hoş, günün öne çıkan başlıklarıyla... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T18:58+0300
2025-12-31T18:58+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
mehmet akif ersoy
radyo sputnik
buca belediyesi
radyo
radyo
mustafa hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097939485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a13b97118ef6c1fab34654ccb1bfee4e.png
Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik’te hafta içi her gün yayınlanan Yol Arkadaşı programının bu yılki son programında 2025 senesi içerisinde neler yaşandığını anlattı.Hoş, radyo programı aracılığıyla başlattığı “Okullarda bir öğün bile olsa ücretsiz yemek verilsin” kampanyasını, ‘Yılın en utanç verici kampanyası’ olarak duyurdu.Yılın en çok zamlanan ürünü ‘limon’ olurken, 2025’e damga vuran olayların başında gelen Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında da yeni gelişmeler yaşandı. Ersoy, itirafçı oldu ancak söyledikleri yeterli bulunmamasından ötürü cezaevine tekrar gönderildi.Yol Arkadaşı programında bulunan konu başlıkları, bu sene içinde yaşanan gelişmelere göre yorumlandı. Yılın yalanı, Sabancı’nın ‘geçinemiyorum’ sözleri oldu. Geç Bunları kategorisinde ödül, ‘Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmuş’ haberine gitti.İşçileri eylem yaptığı Buca Belediyesi’nin başkanı Puket tatilinde görüntülenirken; Bedri Usta isimli mekana da bakanlık tarafından cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı.Yol Arkadaşı programının vazgeçilmez bölümü ‘Türkiye hukuk devletidir’ kısmında ise 1 yıl içerisinde ‘hukuk devleti’nde nelerin olup, nelerin olamadığı tartışıldı.Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir okul müdürünün, otizmli öğrencisini merdivenden attığı görüntüler ve öğrencinin annesinin konuk olduğunda anlattığı ifadeler hatırlanırken; tüyler ürperten ‘Kırkağaç Yamyamı’ hakkında bilinmeyenler de konuşuldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097939485_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_53abae729cee426dee62db12ff6377d1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, mehmet akif ersoy, radyo sputnik, buca belediyesi, radyo, radyo, mustafa hoş
türkiye, haberler, mehmet akif ersoy, radyo sputnik, buca belediyesi, radyo, radyo, mustafa hoş

Yol Arkadaşı’nda 2025’in özeti

18:58 31.12.2025
Sabahat Akkiraz’dan eleştirilere yanıt: ‘Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm’
Sabahat Akkiraz’dan eleştirilere yanıt: ‘Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm’ - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Gazeteci Mustafa Hoş, 2025 yılının son Yol Arkadaşı programında dinleyicilerine bu senenin akılda kalan haberlerini aktardı. Hoş, günün öne çıkan başlıklarıyla 2025 yılının özetini çıkardı.
Gazeteci Mustafa Hoş, Radyo Sputnik’te hafta içi her gün yayınlanan Yol Arkadaşı programının bu yılki son programında 2025 senesi içerisinde neler yaşandığını anlattı.
Hoş, radyo programı aracılığıyla başlattığı “Okullarda bir öğün bile olsa ücretsiz yemek verilsin” kampanyasını, ‘Yılın en utanç verici kampanyası’ olarak duyurdu.
Yılın en çok zamlanan ürünü ‘limon’ olurken, 2025’e damga vuran olayların başında gelen Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında da yeni gelişmeler yaşandı. Ersoy, itirafçı oldu ancak söyledikleri yeterli bulunmamasından ötürü cezaevine tekrar gönderildi.
Yol Arkadaşı programında bulunan konu başlıkları, bu sene içinde yaşanan gelişmelere göre yorumlandı. Yılın yalanı, Sabancı’nın ‘geçinemiyorum’ sözleri oldu. Geç Bunları kategorisinde ödül, ‘Türkiye Avrupa’nın çöplüğü olmuş’ haberine gitti.
İşçileri eylem yaptığı Buca Belediyesi’nin başkanı Puket tatilinde görüntülenirken; Bedri Usta isimli mekana da bakanlık tarafından cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı.
Yol Arkadaşı programının vazgeçilmez bölümü ‘Türkiye hukuk devletidir’ kısmında ise 1 yıl içerisinde ‘hukuk devleti’nde nelerin olup, nelerin olamadığı tartışıldı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir okul müdürünün, otizmli öğrencisini merdivenden attığı görüntüler ve öğrencinin annesinin konuk olduğunda anlattığı ifadeler hatırlanırken; tüyler ürperten ‘Kırkağaç Yamyamı’ hakkında bilinmeyenler de konuşuldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала