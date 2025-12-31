https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/witkoff-avrupali-yetkililerle-ukraynaya-guvenlik-garantilerini-gorustuk-1102401285.html

Witkoff: Avrupalı yetkililerle Ukrayna’ya güvenlik garantilerini görüştük

Witkoff: Avrupalı yetkililerle Ukrayna’ya güvenlik garantilerini görüştük

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Avrupalı yetkililerle Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin güçlendirilmesi ve savaş sonrası... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-31T21:24+0300

2025-12-31T21:24+0300

2025-12-31T21:24+0300

dünya

steve witkoff

abd

avrupa

marco rubio

jared kushner

ukrayna

almanya

fransa

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093917895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a911d7f569211be9d71ebd758072042.jpg

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinden üst düzey temsilcilerle Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Witkoff, görüşmenin, barış sürecini ilerletme ve yeni çatışmaların önlenmesi amacıyla somut adımlar atılmasını hedeflediğini vurguladı.Witkoff’un aktardığına göre görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanlığı danışmanı Emmanuel Bonne, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ve Almanya Başbakanı’nın dış ve güvenlik politikası danışmanı Günther Sautter da katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/abdnin-rusya-buyukelciligi-trump-ukraynadaki-catismanin-cozumu-icin-yogun-caba-harciyor-1102398228.html

ukrayna

almanya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

steve witkoff, abd, avrupa, marco rubio, jared kushner, ukrayna, almanya, fransa, donald trump, rustem umerov