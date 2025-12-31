https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/witkoff-avrupali-yetkililerle-ukraynaya-guvenlik-garantilerini-gorustuk-1102401285.html
Witkoff: Avrupalı yetkililerle Ukrayna’ya güvenlik garantilerini görüştük
Witkoff: Avrupalı yetkililerle Ukrayna’ya güvenlik garantilerini görüştük
31.12.2025
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinden üst düzey temsilcilerle Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Witkoff, görüşmenin, barış sürecini ilerletme ve yeni çatışmaların önlenmesi amacıyla somut adımlar atılmasını hedeflediğini vurguladı.Witkoff’un aktardığına göre görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanlığı danışmanı Emmanuel Bonne, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ve Almanya Başbakanı’nın dış ve güvenlik politikası danışmanı Günther Sautter da katıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerinden üst düzey temsilcilerle Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Witkoff, görüşmenin, barış sürecini ilerletme ve yeni çatışmaların önlenmesi amacıyla somut adımlar atılmasını hedeflediğini vurguladı.
Başkan Trump tarafından başlatılan barış süreci çerçevesinde, güvenlik garantilerinin güçlendirilmesi ve çatışmaların önlenmesine yönelik etkili mekanizmaların geliştirilmesi hakkında nasıl somut ilerleme sağlanabileceğine odaklandık. Bu çabalar, savaşı sona erdirmeye yardımcı olmayı ve yeniden başlamasını önlemeyi amaçlıyor.
Witkoff’un aktardığına göre görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanlığı danışmanı Emmanuel Bonne, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ve Almanya Başbakanı’nın dış ve güvenlik politikası danışmanı Günther Sautter da katıldı.