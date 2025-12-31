https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/abdnin-rusya-buyukelciligi-trump-ukraynadaki-catismanin-cozumu-icin-yogun-caba-harciyor-1102398228.html
ABD'nin Rusya Büyükelçiliği: Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için yoğun çaba harcıyor
31.12.2025
2025-12-31T17:31+0300
2025-12-31T17:31+0300
2025-12-31T17:31+0300
ABD’nin Rusya’daki geçici maslahatgüzarı Douglas Dykhouse, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için kararlılıkla çalıştığını ifade etti. Dykhouse, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Telegram kanalında yayımlanan yeni yıl video mesajında, Trump’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesinin önemini sürekli olarak vurguladığını ve diplomatik yollarla barışı sağlamayı hedeflediğini belirtti.Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarının süregelen müzakereler için bir temel oluşturduğunu belirten diplomat, son yıllarda yaşanan zorluklara rağmen çatışmaların geleceği belirlememesi gerektiğine işaret ederek, yeni yılın barış yönünde ilerleme için bir fırsat sunduğunu vurguladı.
ABD’nin Rusya’daki geçici maslahatgüzarı Douglas Dykhouse, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için kararlılıkla çalıştığını ifade etti. Dykhouse, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Telegram kanalında yayımlanan yeni yıl video mesajında, Trump’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesinin önemini sürekli olarak vurguladığını ve diplomatik yollarla barışı sağlamayı hedeflediğini belirtti.
Başkan Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesinin önemini sürekli vurguluyor. Yönetimi, ülkelerin egemenliğine saygı temelinde, bölgedeki güvenlik ile istikrarı merkeze alarak, barışa ulaşacak yolları bulmak ve diyalogu teşvik etmek adına yoğun bir çaba gösteriyor.
Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarının süregelen müzakereler için bir temel oluşturduğunu belirten diplomat, son yıllarda yaşanan zorluklara rağmen çatışmaların geleceği belirlememesi gerektiğine işaret ederek, yeni yılın barış yönünde ilerleme için bir fırsat sunduğunu vurguladı.
Son yıllar pek çok zorluğu, kaybı ve anlaşmazlığı beraberinde getirdi. Ancak tarih bize, çatışmaların geleceği belirlemesine sadece biz izin verirsek bunun mümkün olacağını gösteriyor. Yeni yılın gelişi, ileriye bakmak, barışı ortak bir sorumluluk ve ortak bir iyilik olarak görerek ona ulaşmaya çalışmak için bir fırsat sunuyor.