ABD'nin Rusya Büyükelçiliği: Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için yoğun çaba harcıyor

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği: Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için yoğun çaba harcıyor

ABD’nin Moskova Maslahatgüzarı Douglas Dykhouse, Başkan Donald Trump ve yönetiminin Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi için diyaloğu teşvik ettiğini... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin Rusya’daki geçici maslahatgüzarı Douglas Dykhouse, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için kararlılıkla çalıştığını ifade etti. Dykhouse, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Telegram kanalında yayımlanan yeni yıl video mesajında, Trump’ın Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın sona erdirilmesinin önemini sürekli olarak vurguladığını ve diplomatik yollarla barışı sağlamayı hedeflediğini belirtti.Trump’ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabalarının süregelen müzakereler için bir temel oluşturduğunu belirten diplomat, son yıllarda yaşanan zorluklara rağmen çatışmaların geleceği belirlememesi gerektiğine işaret ederek, yeni yılın barış yönünde ilerleme için bir fırsat sunduğunu vurguladı.

