Venezüella Dışişleri Bakanlığı: Putin’in rezidansına saldırı bir terör eylemidir
Venezüella Dışişleri Bakanlığı: Putin’in rezidansına saldırı bir terör eylemidir
Venezüella Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanlığı rezidansına yönelik saldırıyı uluslararası hukukun açık ihlali ve küresel güvenliğe tehdit oluşturan... 31.12.2025
Venezüella Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rezidansına yönelik insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın açık şekilde uluslararası hukukun ihlali olduğu ve hem bölgesel hem de uluslararası güvenliğe doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi.Açıklamada, “Venezüella Hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rezidansına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kesin bir dille kınamaktadır. Bu saldırı, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve bölgesel ve uluslararası güvenliği doğrudan tehdit eden bir terör eylemidir” ifadelerine yer verildi.Kiev yönetimi, 29 Aralık’ı 30’ına bağlayan gece, Rusya’nın Novgorod bölgesindeki devlet başkanlığı rezidansına 91 insansız hava aracıyla terör saldırısı girişiminde bulunmuştu. Rus hava savunma sistemleri tüm hedefleri imha etmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olayın ardından Moskova’nın Ukrayna konusundaki müzakere pozisyonunu gözden geçireceğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu tür provokasyonlarla Kiev’in ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını baltaladığını, ancak bunun Rusya-ABD diyaloğunu etkilemeyeceğini, iki liderin temaslarını sürdüreceğini belirterek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev'in bu eylemlerine nasıl, neyle ve ne zaman karşılık vereceğini biliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Venezüella Dışişleri Bakanlığı: Putin’in rezidansına saldırı bir terör eylemidir

20:06 31.12.2025
Venezüella Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanlığı rezidansına yönelik saldırıyı uluslararası hukukun açık ihlali ve küresel güvenliğe tehdit oluşturan bir terörist eylem olarak nitelendirdi.
Venezüella Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rezidansına yönelik insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, olayın açık şekilde uluslararası hukukun ihlali olduğu ve hem bölgesel hem de uluslararası güvenliğe doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi.
Açıklamada, “Venezüella Hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in rezidansına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kesin bir dille kınamaktadır. Bu saldırı, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ve bölgesel ve uluslararası güvenliği doğrudan tehdit eden bir terör eylemidir” ifadelerine yer verildi.
Kiev yönetimi, 29 Aralık’ı 30’ına bağlayan gece, Rusya’nın Novgorod bölgesindeki devlet başkanlığı rezidansına 91 insansız hava aracıyla terör saldırısı girişiminde bulunmuştu. Rus hava savunma sistemleri tüm hedefleri imha etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, olayın ardından Moskova’nın Ukrayna konusundaki müzakere pozisyonunu gözden geçireceğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu tür provokasyonlarla Kiev’in ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını baltaladığını, ancak bunun Rusya-ABD diyaloğunu etkilemeyeceğini, iki liderin temaslarını sürdüreceğini belirterek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Kiev'in bu eylemlerine nasıl, neyle ve ne zaman karşılık vereceğini biliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Putin ve Lukaşenko Minsk'te bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
DÜNYA
Putin ve Lukaşenko, Kiev’in Rusya Devlet Başkanlığı rezidansına yönelik İHA saldırısını görüştü
19:31
