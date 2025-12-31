https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/putin-ve-lukasenko-kievin-rusya-devlet-baskanligi-rezidansina-yonelik-iha-saldirisini-gorustu-1102399645.html

Putin ve Lukaşenko, Kiev’in Rusya Devlet Başkanlığı rezidansına yönelik İHA saldırısını görüştü

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, son günlerde yaşanan gelişmeleri... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

Belarus resmi haber ajansı BelTA’nın haberine göre, iki lider saldırının yanı sıra ikili gündeme dair diğer önemli başlıkları da ele aldı. Lukaşenko ve Putin ayrıca yeni yılın ardından yüz yüze görüşmeler gerçekleştirme ve çeşitli ortak etkinlikler düzenleme konusunda anlaştı.Haberde, "Devlet başkanları, Rusya Devlet Başkanlığı rezidansına yönelik İHA saldırısı da dahil olmak üzere, son günlerdeki durumu değerlendirdi. Aynı zamanda, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler ve ortak etkinlikler ele alındı” ifadelerine yer verildi.Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel gündeme dair “güncel konuların” da değerlendirildiği belirtildi.

