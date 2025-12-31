Türkiye
Uzak Pasifik ülkesi 2026’yı karşılayan dünyadaki ilk yer oldu
Uzak Pasifik ülkesi 2026’yı karşılayan dünyadaki ilk yer oldu
Pasifik Okyanusu’ndaki Kiribati, 2026 yılına giren dünyadaki ilk yer oldu. Kiritimati (Christmas Adası) adlı atol, yeni yılı resmen karşılayarak küresel... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
Yaklaşık 116 bin nüfusa sahip olan Kiribati, 2026 yılına giren ilk ülke oldu.Ülkede bulunan bir turist, yeni yılı “uyduların olmadığı, insan yaşamına dair hiçbir işaretin bulunmadığı, tamamen karanlık bir plajda ve sayısız yengeçle birlikte” karşıladığını söyledi.Yeni Zelanda’ya bağlı, yaklaşık 600 kişinin yaşadığı uzak Chatham Adası da kısa süre sonra 2026’ya girdi.
Uzak Pasifik ülkesi 2026’yı karşılayan dünyadaki ilk yer oldu

13:41 31.12.2025
Pasifik Okyanusu’ndaki Kiribati, 2026 yılına giren dünyadaki ilk yer oldu. Kiritimati (Christmas Adası) adlı atol, yeni yılı resmen karşılayarak küresel kutlamaların başlangıç noktası oldu.
Yaklaşık 116 bin nüfusa sahip olan Kiribati, 2026 yılına giren ilk ülke oldu.
Ülkede bulunan bir turist, yeni yılı “uyduların olmadığı, insan yaşamına dair hiçbir işaretin bulunmadığı, tamamen karanlık bir plajda ve sayısız yengeçle birlikte” karşıladığını söyledi.
Yeni Zelanda’ya bağlı, yaklaşık 600 kişinin yaşadığı uzak Chatham Adası da kısa süre sonra 2026’ya girdi.
