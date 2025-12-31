https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/uzak-pasifik-ulkesi-2026yi-karsilayan-dunyadaki-ilk-yer-oldu-1102396673.html

Uzak Pasifik ülkesi 2026’yı karşılayan dünyadaki ilk yer oldu

Uzak Pasifik ülkesi 2026’yı karşılayan dünyadaki ilk yer oldu

Sputnik Türkiye

Pasifik Okyanusu’ndaki Kiribati, 2026 yılına giren dünyadaki ilk yer oldu. Kiritimati (Christmas Adası) adlı atol, yeni yılı resmen karşılayarak küresel... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-31T13:41+0300

2025-12-31T13:41+0300

2025-12-31T13:41+0300

dünya

pasifik

christmas adası

ada

yeni yıl

yeni yıl kutlama

yeni yıl gelenekleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1f/1102396502_0:0:1129:635_1920x0_80_0_0_8b01c8e2b47eb19e4ec5c2fb99917c16.jpg

Yaklaşık 116 bin nüfusa sahip olan Kiribati, 2026 yılına giren ilk ülke oldu.Ülkede bulunan bir turist, yeni yılı “uyduların olmadığı, insan yaşamına dair hiçbir işaretin bulunmadığı, tamamen karanlık bir plajda ve sayısız yengeçle birlikte” karşıladığını söyledi.Yeni Zelanda’ya bağlı, yaklaşık 600 kişinin yaşadığı uzak Chatham Adası da kısa süre sonra 2026’ya girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/cumhurbaskani-erdogandan-yeni-yil-mesaji-1102395193.html

pasifik

christmas adası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pasifik, christmas adası, ada, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl gelenekleri