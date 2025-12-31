https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/uzak-pasifik-ulkesi-2026yi-karsilayan-dunyadaki-ilk-yer-oldu-1102396673.html
Uzak Pasifik ülkesi 2026’yı karşılayan dünyadaki ilk yer oldu
Uzak Pasifik ülkesi 2026’yı karşılayan dünyadaki ilk yer oldu
Sputnik Türkiye
Pasifik Okyanusu’ndaki Kiribati, 2026 yılına giren dünyadaki ilk yer oldu. Kiritimati (Christmas Adası) adlı atol, yeni yılı resmen karşılayarak küresel... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T13:41+0300
2025-12-31T13:41+0300
2025-12-31T13:41+0300
dünya
pasifik
christmas adası
ada
yeni yıl
yeni yıl kutlama
yeni yıl gelenekleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1f/1102396502_0:0:1129:635_1920x0_80_0_0_8b01c8e2b47eb19e4ec5c2fb99917c16.jpg
Yaklaşık 116 bin nüfusa sahip olan Kiribati, 2026 yılına giren ilk ülke oldu.Ülkede bulunan bir turist, yeni yılı “uyduların olmadığı, insan yaşamına dair hiçbir işaretin bulunmadığı, tamamen karanlık bir plajda ve sayısız yengeçle birlikte” karşıladığını söyledi.Yeni Zelanda’ya bağlı, yaklaşık 600 kişinin yaşadığı uzak Chatham Adası da kısa süre sonra 2026’ya girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/cumhurbaskani-erdogandan-yeni-yil-mesaji-1102395193.html
pasifik
christmas adası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1f/1102396502_141:0:988:635_1920x0_80_0_0_c7ffc60fda7c8f10529456e018361b79.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pasifik, christmas adası, ada, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl gelenekleri
pasifik, christmas adası, ada, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl gelenekleri
Uzak Pasifik ülkesi 2026’yı karşılayan dünyadaki ilk yer oldu
Pasifik Okyanusu’ndaki Kiribati, 2026 yılına giren dünyadaki ilk yer oldu. Kiritimati (Christmas Adası) adlı atol, yeni yılı resmen karşılayarak küresel kutlamaların başlangıç noktası oldu.
Yaklaşık 116 bin nüfusa sahip olan Kiribati, 2026 yılına giren ilk ülke oldu.
Ülkede bulunan bir turist, yeni yılı “uyduların olmadığı, insan yaşamına dair hiçbir işaretin bulunmadığı, tamamen karanlık bir plajda ve sayısız yengeçle birlikte” karşıladığını söyledi.
Yeni Zelanda’ya bağlı, yaklaşık 600 kişinin yaşadığı uzak Chatham Adası da kısa süre sonra 2026’ya girdi.