Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Sputnik Türkiye
2025-12-31T12:53+0300
2025-12-31T12:53+0300
2025-12-31T12:53+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
yeni yıl
yeni yıl kutlama
yeni yıl gelenekleri
türki̇ye
recep tayyip erdoğan, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl gelenekleri
recep tayyip erdoğan, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl gelenekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı video mesajda 2025’e veda edildiğini, yeni umut ve hedeflerle 2026’ya girildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış siyasetle ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayımladı.
Yeni yılın ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü, Merkez Bankası rezervlerinin güçlendiğini, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta artış yaşandığını söyledi.
Dış politikaya ilişkin mesajlar da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrarın güçlendiğini, 600 bin Suriyelinin gönüllü geri döndüğünü belirtti.
Gazze’de ateşkesin sürmesi ve insani yardımların hızlanması için çabaların devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin adil ve kalıcı barışla sona ermesi için girişimlerin sürdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılında da polemik yerine icraat üreteceklerini belirterek, “Eserlerimizle ve yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz” dedi.