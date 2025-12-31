Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/cumhurbaskani-erdogandan-yeni-yil-mesaji-1102395193.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı video mesajda 2025’e veda edildiğini, yeni umut ve hedeflerle 2026’ya girildiğini... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T12:53+0300
2025-12-31T12:53+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
yeni yıl
yeni yıl kutlama
yeni yıl gelenekleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1f/1102394810_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_63f7adf9872d798614e7964f993af554.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayımladı.Yeni yılın ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü, Merkez Bankası rezervlerinin güçlendiğini, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta artış yaşandığını söyledi.Dış politikaya ilişkin mesajlar da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrarın güçlendiğini, 600 bin Suriyelinin gönüllü geri döndüğünü belirtti. Gazze’de ateşkesin sürmesi ve insani yardımların hızlanması için çabaların devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin adil ve kalıcı barışla sona ermesi için girişimlerin sürdüğünü ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılında da polemik yerine icraat üreteceklerini belirterek, “Eserlerimizle ve yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/cumhurbaskani-erdogan-israilin-somalilandi-tanima-karari-gayri-mesrudur-1102376257.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1f/1102394810_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_34b5975ec90731f63d7eb96ef3695129.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl gelenekleri
recep tayyip erdoğan, yeni yıl, yeni yıl kutlama, yeni yıl gelenekleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

12:53 31.12.2025
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı video mesajda 2025’e veda edildiğini, yeni umut ve hedeflerle 2026’ya girildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış siyasetle ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayımladı.
Yeni yılın ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü, Merkez Bankası rezervlerinin güçlendiğini, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta artış yaşandığını söyledi.
Dış politikaya ilişkin mesajlar da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrarın güçlendiğini, 600 bin Suriyelinin gönüllü geri döndüğünü belirtti.
Gazze’de ateşkesin sürmesi ve insani yardımların hızlanması için çabaların devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin adil ve kalıcı barışla sona ermesi için girişimlerin sürdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılında da polemik yerine icraat üreteceklerini belirterek, “Eserlerimizle ve yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda) ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud (solda) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Somaliland’i tanıma kararı gayri meşrudur
Dün, 18:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала