Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı video mesajda 2025’e veda edildiğini, yeni umut ve hedeflerle 2026’ya girildiğini... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayımladı.Yeni yılın ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü, Merkez Bankası rezervlerinin güçlendiğini, üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta artış yaşandığını söyledi.Dış politikaya ilişkin mesajlar da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrarın güçlendiğini, 600 bin Suriyelinin gönüllü geri döndüğünü belirtti. Gazze’de ateşkesin sürmesi ve insani yardımların hızlanması için çabaların devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin adil ve kalıcı barışla sona ermesi için girişimlerin sürdüğünü ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılında da polemik yerine icraat üreteceklerini belirterek, “Eserlerimizle ve yatırımlarımızla konuşmaya devam edeceğiz” dedi.

