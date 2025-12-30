https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/uyusturucu-sorusturmasi-12-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1102384817.html
Uyuşturucu soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında 2016 Türkiye Güzeli... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-30T22:14+0300
2025-12-30T22:14+0300
2025-12-30T23:00+0300
türki̇ye
i̇stanbul
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu ticareti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102384535_0:0:692:389_1920x0_80_0_0_b7788236bbb80bd00a09278968b033c4.jpg
28 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada pek çok isim gözaltına alınmıştı.Soruşturma çerçevesinde Dilara Ege Çevik, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Cengiz Can Atasoy, Resul Arslan, Burak Güngörmedi, Ömer Can Kılınç, Yasin Burak Becek, Cihan Güler ve Rabia Karaca, savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından hakimlik kararıyla tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/uyusturucu-sorusturmasi-seyma-subasi-gozaltina-alindi-1102377456.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102384535_0:0:693:519_1920x0_80_0_0_ff8ed3056584b786c3ede310d5399feb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti
i̇stanbul, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti
Uyuşturucu soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı
22:14 30.12.2025 (güncellendi: 23:00 30.12.2025)
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada pek çok isim gözaltına alınmıştı.
Soruşturma çerçevesinde Dilara Ege Çevik, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Cengiz Can Atasoy, Resul Arslan, Burak Güngörmedi, Ömer Can Kılınç, Yasin Burak Becek, Cihan Güler ve Rabia Karaca, savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından hakimlik kararıyla tutuklandı.