Uyuşturucu soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında 2016 Türkiye Güzeli... 30.12.2025, Sputnik Türkiye
28 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada pek çok isim gözaltına alınmıştı.
Uyuşturucu soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı

22:14 30.12.2025 (güncellendi: 23:00 30.12.2025)
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında 2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu'nun da bulunduğu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada pek çok isim gözaltına alınmıştı.
Soruşturma çerçevesinde Dilara Ege Çevik, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Cengiz Can Atasoy, Resul Arslan, Burak Güngörmedi, Ömer Can Kılınç, Yasin Burak Becek, Cihan Güler ve Rabia Karaca, savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından hakimlik kararıyla tutuklandı.
Şeyma Subaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2025
TÜRKİYE
Uyuşturucu soruşturması: Şeyma Subaşı gözaltına alındı
19:36
