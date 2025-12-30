https://anlatilaninotesi.com.tr/20251230/uyusturucu-sorusturmasi-12-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1102384817.html

Uyuşturucu soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında 2016 Türkiye Güzeli... 30.12.2025, Sputnik Türkiye

28 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada pek çok isim gözaltına alınmıştı.Soruşturma çerçevesinde Dilara Ege Çevik, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhidi, Yılmaz Efe, Cengiz Can Atasoy, Resul Arslan, Burak Güngörmedi, Ömer Can Kılınç, Yasin Burak Becek, Cihan Güler ve Rabia Karaca, savcılık işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından hakimlik kararıyla tutuklandı.

