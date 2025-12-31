https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/the-wire-ve-veep-yildizi-isiah-whitlock-jr-71-yasinda-hayatini-kaybetti-1102390761.html

'The Wire' ve 'Veep' yıldızı Isiah Whitlock Jr. 71 yaşında hayatını kaybetti

'The Wire' ve 'Veep' yıldızı Isiah Whitlock Jr. 71 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

The Wire ve Veep dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD’li oyuncu Isiah Whitlock Jr., 71 yaşında yaşamını yitirdi. Whitlock’un New York’ta hastalandıktan kısa... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-31T09:46+0300

2025-12-31T09:46+0300

2025-12-31T09:46+0300

yaşam

spike lee

new york

indiana

sıkı dostlar

isiah whitlock jr.

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1f/1102390299_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_961fb6c9c2198a92ed2b85b8883c4692.jpg

'The Wire' ve 'Veep' dizilerindeki performanslarıyla tanınan oyuncu Isiah Whitlock Jr.’ın 71 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Whitlock’un ölümünü menajeri Brian Liebman doğruladı.Liebman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili dostum ve müvekkilim Isiah Whitlock Jr.’ın vefatını büyük bir üzüntüyle paylaşıyorum” ifadelerini kullandı. Whitlock’un New York’ta kısa süren bir hastalığın ardından yaşamını yitirdiği belirtildi.Whitlock’un vefatının ardından yönetmen Spike Lee de sosyal medya üzerinden bir taziye mesajı paylaştı. Whitlock, kariyeri boyunca Spike Lee ile birçok projede birlikte çalışmıştı.Isiah Whitlock Jr. kimdir?Isiah Whitlock Jr., The Wire dizisinde canlandırdığı karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Oyuncu, Veep dizisinde ise Julia Louis-Dreyfus’un canlandırdığı ana karaktere rakip olan, ABD Savunma Bakanı rolüyle izleyici karşısına çıktı. Bu rolüyle de komedi alanında dikkat çekti.Whitlock, sinema kariyeri boyunca Spike Lee’nin 25. Saat, Benden Nefret Ediyor, Red Hook Summer, Chi-Raq, Karanlıkla Karşı Karşıya ve Da 5 Bloods filmleri dahil olmak üzere altı yapımında rol aldı. Ayrıca Sıkı Dostlar (Goodfellas), Annemler Yemeğe Geliyor (Pieces of April), Enchanted, Arabalar 3 ve Lightyear gibi yapımlarda da yer aldı.Indiana eyaletinin South Bend kentinde doğan Isiah Whitlock Jr., televizyon kariyerinde Law & Order serisi başta olmak üzere birçok yapımda rol aldı. Whitlock, uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca hem drama hem komedi türlerindeki performanslarıyla tanındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251228/brigitte-bardot-91-yasinda-hayatini-kaybetti-1102300240.html

new york

indiana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

spike lee, new york, indiana, sıkı dostlar, isiah whitlock jr.