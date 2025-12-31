Türkiye
'The Wire' ve 'Veep' dizilerindeki performanslarıyla tanınan oyuncu Isiah Whitlock Jr.’ın 71 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Whitlock’un ölümünü menajeri Brian Liebman doğruladı.Liebman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili dostum ve müvekkilim Isiah Whitlock Jr.’ın vefatını büyük bir üzüntüyle paylaşıyorum” ifadelerini kullandı. Whitlock’un New York’ta kısa süren bir hastalığın ardından yaşamını yitirdiği belirtildi.Whitlock’un vefatının ardından yönetmen Spike Lee de sosyal medya üzerinden bir taziye mesajı paylaştı. Whitlock, kariyeri boyunca Spike Lee ile birçok projede birlikte çalışmıştı.Isiah Whitlock Jr. kimdir?Isiah Whitlock Jr., The Wire dizisinde canlandırdığı karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Oyuncu, Veep dizisinde ise Julia Louis-Dreyfus’un canlandırdığı ana karaktere rakip olan, ABD Savunma Bakanı rolüyle izleyici karşısına çıktı. Bu rolüyle de komedi alanında dikkat çekti.Whitlock, sinema kariyeri boyunca Spike Lee’nin 25. Saat, Benden Nefret Ediyor, Red Hook Summer, Chi-Raq, Karanlıkla Karşı Karşıya ve Da 5 Bloods filmleri dahil olmak üzere altı yapımında rol aldı. Ayrıca Sıkı Dostlar (Goodfellas), Annemler Yemeğe Geliyor (Pieces of April), Enchanted, Arabalar 3 ve Lightyear gibi yapımlarda da yer aldı.Indiana eyaletinin South Bend kentinde doğan Isiah Whitlock Jr., televizyon kariyerinde Law &amp; Order serisi başta olmak üzere birçok yapımda rol aldı. Whitlock, uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca hem drama hem komedi türlerindeki performanslarıyla tanındı.
'The Wire' ve 'Veep' yıldızı Isiah Whitlock Jr. 71 yaşında hayatını kaybetti

Isiah Whitlock Jr. kimdir?

